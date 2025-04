Komiker Fabio Landert «Ich finde das niederträchtig und cringe»

Die Energy-Moderatorin Viviane Kunkler (31) ging am Freitagabend an der Energy Star Night vor ihrem Moderations- und Liebespartner Daniel Studer (49) auf die Knie und hielt um seine Hand an. Komiker Fabio Landert findet das irritierend.

Publiziert: vor 32 Minuten | Aktualisiert: vor 19 Minuten