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«Jetzt gibts Massaker-Flow»
Der Auftritt von P4 beim SRF-Cypher

Der 15-jährige Zürcher Rapper P4 trat beim diesjährigen SRF-Cypher auf. Das sorgt in der Szene für Gesprächsstoff.
Publiziert: vor 38 Minuten
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