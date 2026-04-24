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Der Auftritt von P4 beim SRF-Cypher
«Jetzt gibts Massaker-Flow»
Der Auftritt von P4 beim SRF-Cypher
Der 15-jährige Zürcher Rapper P4 trat beim diesjährigen SRF-Cypher auf. Das sorgt in der Szene für Gesprächsstoff.
Publiziert: vor 38 Minuten
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