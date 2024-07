1/7 SRF-Moderator Jan Fitze ist vielfältig talentiert. Er ist musikalisch, ...

Silja Anders Redaktorin People

Jan Fitze (41) steht aktuell für die SRF-Sommerserie «Einfach Retour» vor der Kamera. In der Sendung muss er es schaffen, mit nur 100 Euro und ohne Handy in der Tasche, aus einem europäischen Land zurück in die Schweiz zu kommen. Als TV-Mann sind Interviews für Jan Fitze eine leichte Übung. Doch der Schweizer Illustrierten reichen gesprochene Antworten nicht – er muss sich mit Stift und Papier verständlich machen und malen, was er meint.

Der Moderator hat Respekt vor der Aufgabe, denn er gibt zu, dass Zeichnen nicht zu seinen Stärken gehört. «Ich musste in der Kanti mal nachsitzen, weil mein Zeichenlehrer dachte, ich würde ihn verarschen», verrät Fitze gleich zu Beginn, um das Publikum darauf vorzubereiten, was man künstlerisch von ihm erwarten darf.

Mit 90-PS-Büssli in die Radarfalle

In der etwas anderen Art eines Interviews erfährt man dann aber nicht nur, dass Jan Fitze offensichtlich besser reden als zeichnen kann, sondern auch noch so manche Geheimnisse über den Moderator. Beispielsweise, wofür er nicht gerne Geld ausgibt. Um das zu illustrieren, malt er einen Blitzkasten und einen kleinen Bus. «Selbst mit einem Bus mit 90 PS bin ich schon in eine Radarfalle gefahren», beichtet er. Bei der Frage, was sein nächstes Reiseziel ist, wird er kreativ minimalistisch.

Dass sich viele Fragen rund um Reisen und Sport drehen, ist bei Jan Fitze nicht verwunderlich – das passt zu seinem SRF-Job, ausserdem ist er leidenschaftlicher Sportler. Aber hat der fitte Fitze auch mal Drogen ausprobiert? Die Antwort überrascht: «Meine Grossmutter hat mich zum Drogenkonsum animiert.» Dazu zeichnet er ein Cannabis-Blatt und ein Huhn. Was es damit genau auf sich hat, wohin Jan Fitzes hart verdientes Geld fliesst und wie er einmal aussehen möchte – das und mehr erfahrt ihr im Video.