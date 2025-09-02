Die zwei grössten englischen Medien widersprechen sich: «Mirror» schreibt, Marc, der Partner von Kirsty Bertarelli sei tot. «The Sun» spricht nur von einem «massiven Schlaganfall». Was stimmt denn nun? Blick geht der Sache nach.

1/7 Kirsty Bertarelli liess sich 2021 nach 21 Jahren vom Schweizer Milliardär Ernesto Bertarelli scheiden. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Verwirrung um Gesundheitszustand von Kirsty Bertarellis Partner Marc

Widersprüchliche Berichte in britischen Medien über möglichen Tod oder Schlaganfall

Kirsty Bertarelli postete vor einem Tag ein Video von sich in den Bergen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Marc, der Partner von Kirsty Bertarelli (54), Ex-Frau des Schweizer Milliardärs Ernsto Bertarelli (59), habe einen schweren Schlaganfall erlitten und sei daran gestorben. Das schrieben verschiedene englische Medien am Montag (1. September 2025) und auch Blick hat diese traurige News zitiert. Einen Tag darauf rudert der britische «Daily Star» zurück, publiziert ein Korrigendum und löscht den Ursprungsartikel. Der Grund: Marc sei nicht an den Folgen des Schlaganfalls gestorben und noch am Leben.

Bei näherer Recherche zeigt sich, dass sich in der Sache auch die zwei grössten englischen Medien nicht einig sind. «Mirror» titelt auch am 2. September 2025 (Stand 10 Uhr): «Grossbritanniens reichste Ex-Frau ist nach dem Tod ihres Partners am Boden zerstört!» Konkurrentin «The Sun» sieht das anders und setzt diese Headline: «Kummer für Grossbritanniens reichste Geschiedene: Freund erleidet schweren Schlaganfall!» Die dritte grosse Zeitung im Bunde – «Daily Mail» – hat ihren Artikel zum Thema kommentarlos gelöscht.

Bertarelli-Management will oder kann die Fragen von Blick nicht beantworten

Die Verwirrung ist gross. Ist Marc (dessen Nachname ebenfalls nicht ganz klar ist – er könnte Marc Citron heissen) nun am Leben oder musste Kirsty Bertarelli ihren Partner vier Jahre nach der Scheidung von Ernesto Bertarelli für immer verabschieden? Auch ein Anruf von Blick beim Management von Bertarelli bringt keine Klarheit. «Wir können ihre Frage nicht beantworten», heisst es kurz und knapp am Telefon.

Können die sozialen Medien bei der Aufklärung helfen? Ein Blick in den Instagram-Account von Kirsty Bertarelli bringt ebenfalls wenig Licht ins Dunkle. Ihre Posts geben keinen Aufschluss über den Gesundheitszustand von Partner Marc. Sie lassen gleichzeitig aber auch nicht vermuten, dass Kirsty Bertarelli in tiefer Trauer ist. Erst vor einem Tag postete sie ein Video von sich in den Bergen. Dort badet sie strahlend ihr Hündchen in einem kühlen Brunnen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ihr persönlicher Song lässt Tod oder Trennung vermuten

Das einzige Indiz dafür, dass Kirsty Bertarelli tatsächlich ihren Partner verloren haben könnte, ist ein Lied, dass sie für Marc geschrieben und auf Instagram gepostet hat. Dazu widmet sie ihm diese Zeilen, die schwer nach Abschied klingen: «Liebster Marc, ich habe dich mehr geliebt als Worte sagen können, und ich liebe dich immer noch und werde es immer tun. Was wir durchgemacht haben, wird niemand verstehen, ausser wenn wir dieses Lied für dich schreiben. Ich kann dir nur so sehr danken, dass du so nett warst, als ich Liebe brauchte. Du bist ein totaler Engel, der für immer in meinem Herzen bleibt.»

Kirsty Bertarelli spricht auf Instagram von viel Schmerz. Aber auch von Liebe, «die jeden einzelnen Moment des Liebeskummers wert waren.» Liebeskummer? Das klingt nun wieder nach Trennung. Der Abschluss ihrer Nachricht wiederum nicht: «Lieber Marc, ich liebe dich.» Die Verwirrung ist also komplett. Was wirklich passiert – oder eben nicht passiert ist, das wissen nur die Beteiligten mit Sicherheit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Aus Gründen der Transparenz: Auch Blick hat am 1. September 2025 zuerst vom Ableben von Marc geschrieben. Am 2. September wurde der Ursprungsartikel angepasst.