1/6 Franny ist Influencerin und hat es zu ihrer Mission gemacht, Bewusstsein für die Lese- und Rechtschreibstörung Legasthenie zu schaffen. Foto: Kim Niederhauser

Darum gehts Blick hat die Schweizer Influencerin Franny für ein Interview getroffen

Auf ihrem Tiktok-Account hat sie rund 2,6 Millionen Follower

Sie möchte ihre Plattform verwenden, um Bewusstsein für Legasthenie zu schaffen

Sarina Dünnenberger Redaktorin People

Auf deinem Tiktok-Account hast du rund 2,6 Millionen Follower. Wann hast du gemerkt: «Wow, jetzt wird es ernst»?

Francesca Dougan: Ich fing an, als ich noch in der Lehre (Polydesignerin 3D EFZ) war. Zuerst filmte ich jeden Abend Tiktoks und lud diese dann hoch – meine Videos bekamen Millionen von Views. Da merkte ich: Dort draussen gibt es wie eine weitere Welt, mit Menschen, denen es gleich geht wie mir. Das hatte ich nicht in meinem echten Leben. Ich merkte, dass es da draussen so viele Menschen gibt, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Da sind so viele von ihnen, und sie sind alle da, um mir zuzuschauen. Dort habe ich dann realisiert: «Okay, das ist etwas.» Beruflich kam es viel später, als es dann hiess, du kannst das professionell machen, du kannst damit Geld verdienen. Das ist ein Job.

Du gehst offen damit um, dass du Legasthenie hast. Wie würdest du mir beschreiben, wie sich das anfühlt?

Visuell ist alles mega verschwommen und es fühlt sich an, als würde die Seite, von der ich versuche zu lesen, pulsieren und mir entgegenkommen. Die Buchstaben vertauschen sich und ich weiss nicht, welcher Teil zu welchem Wort gehört. Es fühlt sich an, als würden die Buchstaben herumtanzen. Es ist aber wichtig, zu sagen, dass Legasthenie für jeden anders ist. Was aber fast alle haben: Du liest etwas, dann liest du es noch mal, liest es viermal, hast aber am Schluss keine Ahnung, was du gerade gelesen hast. Als Kind oder jemand Jugendliches mit Legasthenie fühlt man sich oft verwirrt. Ich glaube, man kommt sich auch blöd vor, auch wenn das gar nichts mit Intelligenz zu tun hat.

Deine Diagnose kam relativ spät. Woran hat das gelegen?

Ich denke, es lag an einem mangelnden Bewusstsein im Schulsystem. Ich schiesse nie gegen Lehrer – meine Mutter ist selbst Lehrerin, und ich respektiere den Beruf. Lehrer und Lehrerinnen sind wichtig. Aber im Schulsystem hast du während der gesamten Schulzeit nicht eine Stunde, in der du über Legasthenie, ADS oder andere neurodiverse Themen aufgeklärt wirst. Ich habe davon durch Social Media erfahren. Damals ahnte ich aber nicht, dass ich Legasthenie habe – ich wusste einfach nicht, was mit mir los ist. Hätte es eine solche Schulstunde gegeben, wäre ich wahrscheinlich früher diagnostiziert worden. Ich finde generell, das Schulsystem sollte viel individueller sein. Man sollte viel mehr auf die Stärken der Kinder eingehen und früher erkennen, was sie können oder nicht können. Und dass mindestens eine Mathematik-Stunde ersetzt wird mit einer «Bewusstseins»-Stunde.

Deine Familie kommt aus England. Hast du eine Angewohnheit, die so typisch britisch ist?

Sonnenbrände. Ich verbrenne mich wie eine Britin. Und der britische Humor.

Baust du diesen Humor auch in deine Tiktok-Videos ein?

Ja, und es ist sehr spannend, weil ich manchmal auch auf Hochdeutsch Content mache. Ich habe schon das Gefühl, dass es zwei verschiedene Arten von Humor sind – je nachdem, ob ich auf Deutsch oder auf Englisch Videos mache. Es ist aber auch cool, weil ich auf Schweizerdeutsch noch mal einen anderen Humor habe.

Das klingt fast so, als wärst du zwei Personen in einer.

Ja, sicher. Ich sage auch immer zu meinen Kollegen: «Ihr wisst nicht, wie lustig ich bin!» Ich bin viel lustiger auf Englisch. Unter deutschen Content Creators habe ich das Gefühl, mega scheu zu wirken, da ich grosse Mühe mit Hochdeutsch habe – dann ist man natürlich zurückhaltender. Daher sind das beinahe ganz andere Charaktere.

Was sind für dich als Legasthenikerin die grössten Hürden im Alltag?

Klassische Dinge wie Abstimmen. Es ist schwierig, diese Büchlein durchzulesen. Für meine E-Mails habe ich zum Glück einen Manager. Und was ich auch lange nicht gewusst habe – meine Kollegin, die Logopädie studiert, hat es mir erklärt: Wir finden oft die Wörter nicht. Ich denke also an etwas, kann es aber nicht erklären.

Welche Botschaft hast du für dein 12-jähriges Ich?

Zuerst würde ich weinen. Dann würde ich ihr sagen, dass alles gut kommt und dass sie nicht alleine ist – es geht vielen so. Damit meine ich nicht nur die Legasthenie, sondern auch das Gefühl von: Ich bin anders, ich gehöre nicht dazu, ich passe nicht in dieses System. Aber es ist okay, du findest deinen Platz.