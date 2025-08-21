Sängerin Ilira ist in tiefer Trauer. Ihr Vater ist überraschend gestorben. Auf Instagram nimmt die Musikerin mit einem emotionalen Post Abschied und fordert ihre Fans auf: «Liebt einander, solange ihr noch könnt!»

1/7 Sängerin Ilira trauert um ihren Vater. Foto: Instagram / @iliramusic

Darum gehts Ilira trauert um ihren plötzlich verstorbenen Vater und teilt emotionale Erinnerungen

Sie erinnert an schöne Momente und betont seine Bedeutung für sie

Ilara postet eine Reihe von Fotos, die ihre enge Beziehung zeigen

Silja Anders Redaktorin People

«Gestern war der schlimmste Tag meines Lebens» – mit diesen Worten beginnt der neueste Post von Ilira Gashi (30), der Böses erahnen lässt. Dann kommt die schreckliche Nachricht: «Ich habe meinen Vater, meinen besten Freund, meinen Beschützer ganz plötzlich verloren.»

Die Zeilen, die Ilira ihrem verstorbenen Vater Ismet Gashi (†58) widmet, treffen ins Herz. Ihr Schmerz ist aus jedem Wort herauszulesen. «Diesen Sommer haben wir so viele wunderschöne Momente miteinander verbracht und ich wusste nicht, dass es unsere letzten sein werden», schreibt sie.

«Die Schuhe kamen heim, aber er nicht»

Ihre letzte Konversation war über sein Outfit, er fragte, welche Schuhe er tragen solle. Sie riet ihm zu den blauen, da diese zu seinem Shirt passten. «Er lächelte, ging zur Arbeit und am Abend kamen die Schuhe heim, aber er nicht», erinnert sich Ilira. Was genau ihrem Vater widerfahren ist, führt sie nicht weiter aus.

Stattdessen erinnert sie an schöne Augenblicke, die sie mit ihrem Vater erleben durfte. «Als ich ein gebrochenes Herz hatte, sass es an Fussende meines Betts und sagte mir, dass ich das Beste verdient hätte und dass die Zeit meine Wunden heilen würde. Heute klammere ich mich an diesen Worten fest und hoffe, dass Zeit auch diese Wunde heilen kann», so Iliras herzzerreissende Worte. Sie weiss: «Das Leben wird ohne ihn nie wieder dasselbe sein.» Er sei der beste Vater gewesen, den sie sich hätte wünschen können, sagt sie, und betont, dass er stets Gerechtigkeit für die Welt, für die Menschen und für Tiere wollte.

«Umarmt eure Väter, Mütter, Schwester, Partner»

Am Ende wendet sie sich an ihre Fans und ruft sie auf: «Wenn ihr das hier lest, bitte umarmt eure Väter, eure Mütter, eure Schwestern, eure Partner. Wartet nicht. Ihr denkt, dass ihr immer zu ihnen nach Hause kommen werdet, aber eines Tages wird das nicht der Fall sein. Liebt einander, solange ihr noch könnt.»

«Dad, ich werde dich für immer lieben. Du lebst in mir», schreibt sie und verabschiedet sich mit den Worten: «Du wirst niemals weg sein!»

Zu dem emotionalen Beitrag postet Ilira eine Reihe von Fotos, mit denen sie einen Blick auf das Leben mit ihrem Vater wirft. Die Bilder unterstreichen ihre Worte und zeigen eindrücklich, wie eng die Beziehung zwischen Vater und Tochter war.