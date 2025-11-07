DE
Hoher Besuch
Hier tanzt Luca Hänni mit Tochter (1) auf der Bühne

Luca Hänni ist aktuell auf Tour in der Schweiz und bald auch in Deutschland. Jetzt bekam er vor einem Auftritt ganz besonderen Besuch.
Publiziert: 12:35 Uhr
