Hazel Brugger über ESC-Fauxpas «Ich hab das gesamte Voting nackt moderiert»

Hazel Bruggers (31) Moderation am Eurovision Song Contest (ESC) in Basel wurde mehrfach gelobt. In der Late-Night-Sendung von Till Reiners erzählt sie, wie ihr dabei ein Fehler unterlaufen ist.

Publiziert: 10:42 Uhr