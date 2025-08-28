Darum gehts
- Stefan Büsser kehrt mit «Late Night Switzerland» zurück. Vierte Staffel startet
- Michael Schweizer reduziert Engagement, Büsser moderiert alleine
- Sendung startet am 7. September 2025 mit Gast Mattea Meyer
Die vierte Staffel der beliebten SRF-Satire-Sendung «Late Night Switzerland» steht in den Startlöchern. Wie der Sender in einer Medienmitteilung berichtet, kehrt Moderator Stefan Büsser (40) am 7. September 2025 mit seiner Crew auf die Bildschirme zurück. Die Show, die für ihren satirischen Blick auf Politik und Gesellschaft bekannt ist, verspreche auch dieses Mal eine Mischung aus aktuellen Kommentaren, interessanten Talkgästen und unterhaltsamen Sketches.
Konzentration auf Ensemble-Arbeit
Von nun an wird Büsser allerdings alleine durch die Sendung führen. Sein bisheriger Sidekick, Michael Schweizer (45), hat sich entschieden, sein Engagement bei «Late Night Switzerland» zu reduzieren und sich hauptsächlich auf seine Rolle als Autor und Ensemble-Mitglied zu konzentrieren.
Die Gästeliste für die kommende Staffel liest sich vielversprechend: Den Auftakt macht die Politikerin Mattea Meyer (37), gefolgt von weiteren prominenten Namen wie Maja Riniker (47) und Fabian Unteregger (48). Für musikalische Unterhaltung sorgt wie gewohnt die Showband The Beatz, ergänzt durch Auftritte von Künstlern wie Ritschi (46), Joël von Mutzenbecher (37) und Caroline Bungeroth. Trotz der Änderung bei der Moderation bleibe das bewährte Team hinter den Kulissen weitgehend bestehen.
«Late Night Switzerland» wird ab dem 7. September 2025 jeden Sonntag um 21.40 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt und ist zusätzlich auf Play SRF verfügbar.