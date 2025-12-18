Die Redaktion der «GlücksPost» hat die Schönsten der Schweiz gewählt. Von Unterhaltung bis Sport sind verschiedenste Persönlichkeiten vertreten. Manche dürfen sich freuen, neu in der Liste zu sein. Für andere hat es dieses Jahr leider nicht gereicht.

Die «GlücksPost » hat auch dieses Jahr gibt es wieder eine grosse Rangliste der 100 schönsten Schweizerinnen und Schweizer veröffentlicht. Ob Musik, TV oder Sport spielt dabei keine Rolle, alle haben die Chance, dabei zu sein. Einige Prominente dürfen sich freuen, dieses Jahr neu auf der Liste vertreten zu sein, andere müssen heuer leider auf einen Platz unter den schönsten Schweizerinnen und Schweizern verzichten. Bei dem Ranking kommt es übrigens nicht nur aufs Äussere an, wie «GlücksPost»-Chefredaktor Dominik Hug betonte.

Wir werfen einen Blick auf die Auf- und Absteiger dieses Jahres.

Diese Frauen zählen neu zu den Schönsten der Schweiz

Ditaji Kambundji (23)

Die Bernerin schnappte sich in diesem Jahr nicht nur den EM-Titel über 60 Meter Hürden, sondern auch noch WM-Gold im 100 Meter Hürdenlauf. Ihre Schnelligkeit brachte ihr nicht nur einen Europarekord ein, sondern auch Platz 26 auf der Liste der schönsten Schweizerinnen. Ihre Schwester Mujinga Kambundji (33) ist im Gegensatz zum vergangenen Jahr dieses Mal nicht mehr auf der Liste vertreten.

Isabelle Flachsmann (52)

Ein gebrochener Zeh hätte beinahe alles verdorben, doch Isabelle Flachsmann liess sich nicht so schnell von der Bühne des Hit-Musicals «Billy Elliot» vertreiben und tanzte sich auf Platz 29 der «GlücksPost»-Rangliste.

Hazel Brugger (31)

Ihre Kollegin Sandra Studer katapultierte sich dank ihrer Moderation am Eurovision Song Contest 2025 an die Spitze der Rangliste der schönsten Schweizerinnen. Doch auch Hazel Brugger darf sich freuen, dieses Jahr im Ranking vertreten zu sein, dies mit einem würdigen Platz 36.

Sarah Spale (45)

Sarah Spale hat das perfekte Rezept in diesem Jahr gefunden, um nicht nur einen Kinohit wie «Hallo Betty» zu landen, sondern sich auch ganz nebenbei noch in die Herzen der Leserinnen und Leser zu zaubern. Das brachte ihr Platz 41 auf der Rangliste ein.

Luna Wedler (26)

Was für ein Jahr für Schauspielerin Luna Wedler. Erst gewinnt sie für ihre Rolle der Grete im Film «Stille Freundin» am Filmfestival von Venedig einen Preis als beste Nachwuchsdarstellerin, dann kämpft sie sich auch noch knapp als Neuzugang auf die Liste der 50 schönsten Frauen der Schweiz und macht es sich dort auf dem Platz 50 bequem.

Diese Männer sind neu unter den Schönsten der Schweiz

Armon Orlik (30)

Armon Orlik holte sich in diesem Jahr am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest nicht nur als erster Bündner die Krone sowie den Siegermuni Zibu – den er übrigens für geschätzte 30'000 Franken eintauschte –, sondern auch noch einen Platz auf dem Treppchen der Rangliste der schönsten Schweizer. Platz drei gehört dieses Jahr ihm.

Walter Andreas Müller (80)

WAM feierte dieses Jahr seinen 80. Geburtstag. Mit «Dinner for WAM» wurde ihm dafür extra ein Theaterstück auf den Leib geschrieben. Es gibt in der Schweiz wohl niemanden, der ihn nicht kennt, denn Walter Andreas Müller ist nicht nur ein bekannter Schauspieler, sondern seit Jahrzehnten auch die Stimme des beliebten Papageis Globi. Und jetzt auch noch stolzer Inhaber von Platz 6 der «GlücksPost»-Rangliste.

Ivan Knie (25)

Ivan Knie hat in der Manege ein Händchen für Pferde, ausserhalb der Manege ein Händchen dafür, die Leserschaft für sich zu begeistern. Der künftige Zirkusdirektor landet neu auf der Liste der schönsten Schweizer und belegt in diesem Jahr Platz 7.

Bastian Baker (34)

Während Bastian Bakers guter Freund Ivan Knie auf Platz sieben ist, schwebt der Schmusesänger auf Wolke sieben. Im nächsten Jahr darf er sich dann auch noch als Schauspieler verwirklichen, wenn er für das Musical «Keep Cool» auf der Bühne steht. Unter den schönsten Schweizern steht er auf Platz 37.

Marcus Signer (61)

Ganz und gar keine «üble Sache, Maloney» ist der 47. Platz, auf dem Marcus Signer in der «GlücksPost»-Rangliste steht. Der Schauspieler gab dem kultigen Radio-Detektiv ein Gesicht und zählt allgemein schon seit Jahren zu den erfolgreichsten Schauspielern der Schweiz.

Nicht für alle Prominenten unter den Schweizerinnen und Schweizern war dieses Jahr aber so erfolgreich, wie bei ihren Kolleginnen und Kollegen – zumindest, wenn es um die Rangliste geht. Während sie im vergangenen Jahr noch dabei waren, werden sie dieses Jahr lediglich als Absteiger erwähnt.

Diese Frauen müssen dieses Jahr von der «GlücksPost»-Rangliste Abschied nehmen

Belinda Bencic (28)

Die Tennisspielerin wurde in diesem Jahr zur Comeback-Spielerin des Jahres gewählt, nachdem sie sich eine Pause zugunsten ihrer im April 2024 geborenen Tochter gönnte. Während es auf dem Platz für Bencic 2025 sehr gut lief, muss sie sich in diesem Jahr von der Rangliste der Schönsten der Schweiz verabschieden.

Lia Wälti (32)

Nati-Captain Lia Wälti sprach vor wenigen Tagen erst darüber, an einem Abszess zu leiden. Die Krankheit werde ihren «Alltag noch über Jahre einschränken», sagt Wälti. Für die Rangliste der Schönsten der Schweiz hat es in diesem Jahr leider auch nicht gereicht.

Bigna Silberschmidt (40)

Für Bigna Silberschmidt war es ein turbulentes Jahr. Seit März ist sie selbständig, fokussiert sich auf Journalismus und Moderation. Sie verliess 2025 allerdings nicht nur das SRF und damit die Sendung «10 vor 10», sondern auch das Ranking der «GlücksPost».

Ella Rumpf (30)

Schauspielerin Ella Rumpf brillierte in diesem Jahr im Film «Des preuves d'amour». Auch sonst läuft es beruflich bei der in Paris geborenen Zürcherin. In die Rangliste der Schönsten der Schweiz hat sie es 2025 allerdings nicht noch einmal geschafft.

Dominique Devenport (29)

Dominique Devenport ist die neue Sissi, spielte in der Erfolgsserie «Davos 1917» an der Seite von David Kross, und konnte die Leserschaft der «GlücksPost» in diesem Jahr dennoch nicht überzeugen, sie unter die schönsten Schweizerinnen und Schweizer zu wählen.

Diese Männer zählen in diesem Jahr nicht mehr zu den Schönsten der Schweiz

Murat Yakin (51)

Letztes Jahr wurde Murat Yakin noch von der ganzen Schweiz gefeiert. In diesem Jahr wollten die Leserinnen und Leser den Nati-Coach nicht mehr in der Rangliste der schönsten Schweizer sehen.

Michel Birri (38)

Erst verliert Michel Birri in diesem Jahr seinen Job, als seine Sendung «Gesichter & Geschichten» von SRF eingestellt wird. Dann verliert er auch noch seinen Platz im Ranking der Schönsten der Schweiz.

Baschi (39)

Baschi ist einer der erfolgreichsten Musiker der Schweiz. Für einen Platz in der Rangliste der schönsten Schweizer hat es in diesem Jahr allerdings ausnahmsweise mal nicht gereicht.

Kevin Fiala (29)

Kevin Fiala gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Exporten aus der Eishockey-Welt. Zu den schönsten Schweizern zählt er in diesem Jahr allerdings nicht mehr.

Jan Seven Dettwyler (47)

Nachdem seine Ehe zerbrochen war, fand Jan Seven Dettwyler wieder ein neues Liebesglück. Dieses wird ihm hoffentlich auch darüber hinweghelfen, dass er in diesem Jahr nicht zu den 100 Schönsten der Schweiz gewählt wurde.