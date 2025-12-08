DE
Fragespiel beim «Bachelor»
Celine bricht in Tränen aus

In der aktuellen Folge von «Der Bachelor» sorgt ein Fragespiel für Spannungen unter den Kandidatinnen. Danilo Sellaro stellt provokante Fragen, die zu giftigen Kommentaren und Tränen führen.
Publiziert: 22:24 Uhr
