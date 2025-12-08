DE
People
People Schweiz
Fragespiel beim «Bachelor»
Fragespiel beim «Bachelor»
Celine bricht in Tränen aus
In der aktuellen Folge von «Der Bachelor» sorgt ein Fragespiel für Spannungen unter den Kandidatinnen. Danilo Sellaro stellt provokante Fragen, die zu giftigen Kommentaren und Tränen führen.
Publiziert: 22:24 Uhr
