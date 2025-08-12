Mit ihrem Film würdigt die Regisseurin und Autorin Petra Volpe («Die göttliche Ordnung», 2017) das Pflegepersonal in unseren Krankenhäusern. Sie begleiten eine Pflegefachfrau während einer Spätschicht. Wegen Personalmangels geht es hektisch zu, und letztlich arbeitet die Pflegefachfrau Floria (Leonie Benesch) immer gegen die Zeit.
«Eine bescheidene und engagierte Protagonistin wird zur Heldin in einem stressigen Arbeitsumfeld und zeigt damit eindrücklich auf, welche unglaublichen Herausforderungen das Gesundheitspersonal weltweit jeden Tag (und jede Nacht) meistern muss», schreib die Jury zur Begründung ihres Entscheids.
«Heldin» hat im Februar an der Berlinale Weltpremiere gefeiert. Die schweizerisch-deutsche Koproduktion war im deutschsprachigen Raum ein Erfolg in den Kinos, mit mehr als 600'000 Besucherinnen und Besuchern.
Insgesamt drei Filme in der Vorauswahl
Neben diesem Film waren «La Cache» des Westschweizer Regisseurs Lionel Baier und «Hanami», das Langfilmdebüt der Tessinerin Denise Fernandes, in der Vorauswahl für den offiziellen Schweizer Beitrag in der Kategorie «bester internationaler Film» an den 98. Academy Awards in Los Angeles.
Im Dezember dieses Jahres wird bekanntgegeben, ob «Heldin» auf die Shortlist der für einen Oscar nominierbaren Filme aufgenommen wird.
