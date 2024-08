Ferien in Südfrankreich Kurt Aeschbacher leidet unter der Hitze – und erntet Kritik

Der einstige SRF-Moderator besitzt ein altes Bauernhäuschen in Südfrankreich, in welches er sich in den Sommermonaten gerne zurückzieht. Dort mache sich jedoch der Klimawandel bemerkbar, wie Kurt Aeschbacher schreibt. Die Einschätzung erntet viel Lob – und Kritik.