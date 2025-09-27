DE
Bernarda Brunovic zeigt ihr Können auf Instagram
0:53
Schweizerin bei «The Voice»:Bernarda Brunovic zeigt ihr Können auf Instagram

«Explosion der Gefühle»
Blinde Schweizerin lässt «The Voice»-Jury verstummen

Bernarda Brunovic holt sich bei «The Voice of Germany» einen Vierer-Buzzer ab. Am Ende entscheidet sich die erblindete Schweizer Sängerin für das Team von Michi und Smudo.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
1/7
Bernarda Brunovic legt bei «The Voice» einen Powerauftritt hin.
Foto: Joyn/Claudius Pflug

Darum gehts

  • Bernarda Brunovic beeindruckt bei «The Voice of Germany»
  • Die blinde Schweizerin kehrt nach 2018 zur TV-Show zurück
  • Alle vier Coaches drehen sich für die 31-jährige Sängerin um
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Gänsehaut bei «The Voice of Germany»: Mit dem Song «Fighter» von Christina Aguilera (44) sorgt die Schweizerin Bernarda Brunovic (31) am Freitagabend für einen rührenden Moment. Bereits nach wenigen Sekunden drehen sich die ersten Stühle – am Ende buzzern alle vier Coaches.

Nico Santos (32) ist ganz aus dem Häuschen, sitzt während ihrer Performance mit offenem Mund auf seinem Stuhl. Auch seinen Jury-Kollegen Michi und Smudo (beide 57), Shirin David (30) und Rea Garvey (52) verschlägt es zunächst die Sprache. 

Beim Auftritt trägt Bernarda Brunovic eine Sonnenbrille, denn: Sie ist seit ihrer Geburt blind, spricht offen darüber, wie schwer der Weg für sie oft war. Umso stärker wirkt ihre Performance. «Das war eine Explosion der Gefühle für mich», schwärmt Nico Santos. Doch so sehr er sich anstrengt, am Ende entscheidet sich die schweizerisch-kroatische Sängerin für Team Michi und Smudo. 

Für Brunovic ist es nicht der erste Auftritt in der deutschen Musikshow: Bereits 2018 war sie bei «The Voice of Germany», schaffte es damals bis ins Halbfinal. Nun ist sie auf die grosse TV-Bühne zurückgekehrt, um den Sieg in die Schweiz zu holen. 

Schweizer Festival lud Brunovic wieder aus

Auch abseits der Bühne machte die Sängerin zuletzt Schlagzeilen. Im Frühjahr wurde sie vom Zürcher Festival m4music wieder ausgeladen. Grund waren befürchtete Störaktionen, nachdem bekannt wurde, dass Brunovic zuvor beim «Marsch fürs Läbe» aufgetreten war. An dieser Besammlung wird unter anderem gegen Homo-Ehe und Abtreibungen demonstriert, immer wieder kommt es zu Gegenprotesten.

Brunovic rechtfertigte sich damals auf Instagram: «Ihr könnt versuchen, mich auszulöschen, ihr könnt euch weigern, mir zuzuhören, aber ihr werdet mir nicht meine Stimme nehmen, niemals.» 

«Ihr werdet mir die Stimme nicht nehmen»
2:01
Bernarda Brunovic:«Ihr werdet mir die Stimme nicht nehmen»
