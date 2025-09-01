Kirsty Bertarelli, Grossbritanniens reichste geschiedene Frau, trauert um ihren Freund Marc, der nach einem Schlaganfall verstarb. Die ehemalige Miss UK hatte nach ihrer 350-Millionen-Pfund-Scheidung von ihrem Milliardär-Ehemann die neue Liebe gefunden.

1/6 Kirsty Bertarelli trauert um ihren Partner Marc. Foto: Instagram/kirstybertarelli

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die britische Sängerin und ehemalige Miss UK, Kirsty Bertarelli (54), trauert um ihren Freund Marc, der kürzlich an den Folgen eines Schlaganfalls verstorben ist. Wie alt Marc wurde, ist nicht bekannt. Vor knapp vier Jahren hatte sich die Britin vom Schweizer Unternehmer, Milliardär und Alinghi-Segler Ernesto Bertarelli (59) scheiden lassen.

Die 54-jährige Bertarelli, die durch die Scheidung zur reichsten geschiedenen Frau Grossbritanniens wurde, teilte die traurige Nachricht bereits vor einigen Wochen in einem emotionalen Beitrag auf Instagram mit. Sie schrieb: «Mein liebster Marc – ich liebe Dich mehr, als Worte ausdrücken können. [...] niemand wird jemals verstehen, was wir gemeinsam durchgemacht haben.»

«Wahre Romanze»

Die Beziehung zu Marc schien für Bertarelli ein Neuanfang nach ihrer Scheidung zu sein. Im Juli 2023 feierten die beiden noch gemeinsam Geburtstag auf Sardinien, wo Bertarelli ihren Partner mit einem selbst geschriebenen Lied überraschte. Freunde beschrieben die Beziehung damals als «wahre Romanze».

Bertarellis Ehe mit Ernesto Bertarelli endete 2021 nach 21 Jahren. Die Scheidung sorgte für Aufsehen, da Kirsty Bertarelli eine Abfindung von 350 Millionen Pfund erhielt, zusätzlich zu einem Haus am Genfersee im Wert von 52 Millionen Pfund (56 Millionen Franken) und einem Chalet in Gstaad BE für 8 Millionen Pfund (8,7 Millionen Franken).

Eine Yacht für 115 Millionen Franken

Die ehemalige Schönheitskönigin zog sich nach der Trennung zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Freunde berichteten der «Daily Mail», sie habe eine schwere Zeit durchgemacht. Mit Marc an ihrer Seite schien sie jedoch wieder aufzublühen.

Ihre Ehe mit Ernesto Bertarelli hatte sie in die Welt der Superreichen katapultiert. Zu ihrem 40. Geburtstag schenkte ihr Mann ihr eine Yacht im Wert von 100 Millionen Pfund (115 Millionen Franken). Nach der Trennung habe sie sich laut Freunden jedoch nach einer echten Verbindung gesehnt.