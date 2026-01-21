Für Komiker Cony Sutter beginnt das neue Jahr mit einem Tief. Für seine Ahoi GmbH in Schmerikon wurde am 21. Januar im Schweizerischen Handelsamtsblatt eine vorläufige Konkursanzeige publiziert.

Sophie Ofer Redaktorin People

So hat sich der Schweizer Komiker Cony Sutter (67) den Start ins neue Jahr wohl nicht vorgestellt. Für seine Ahoi GmbH in Schmerikon SG wurde am 21. Januar im Schweizerischen Handelsamtsblatt eine vorläufige Konkursanzeige veröffentlicht.

Als Datum für die Konkurseröffnung für Cony Sutters Ahoi GmbH nennt das Schweizerische Handelsamtsblatt den 19. Januar 2026. Sie betrifft den Standort an der Bahnhofstrasse 4. Dort betreibt Sutter das Eventlokal «Schmerke Ahoi – Lounge, Bar, Events».

Familienunternehmen vor dem Aus

Cony Sutter führt das Lokal gemeinsam mit seiner Tochter Patricia. Mittlerweile hat sich Schmerke Ahoi etwa als Eventlocation und Treffpunkt für Public Viewing etabliert. Trotz der Konkursanzeige im Handelsamtsblatt sind auf der Website der Bar weiterhin bevorstehende Veranstaltungen aufgeführt, wie etwa Fasnachtsabende am kommenden Donnerstag und Freitag.

Denn: Die vorläufige Konkursanzeige bedeutet nicht zwingend, dass der Betrieb sofort eingestellt werden muss. Stattdessen werde zunächst geprüft, ob sich alternative Lösungen ergeben und ob die Voraussetzungen für die Durchführung des Konkursverfahrens stimmen. Das Handelsamtsblatt verweist darauf, dass Angaben zum weiteren Vorgehen in diesem Fall zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

«Die Massnahmen sind vorläufig»

Bereits jetzt stehe aber fest, dass etwaige Schuldner der Gesellschaft ihre offenen Beträge nicht mehr direkt an die Schmerke Ahoi GmbH zahlen, sondern die Weisungen des Konkursamts abwarten müssen, wie Zürich24 berichtet. Personen oder Firmen, die Vermögenswerte der Gesellschaft verwahren, seien verpflichtet, diese dem Konkursamt herauszugeben.

Gegenüber Zürich24 habe Cony Sutter die Situation wie folgt geschildert: «Die Massnahme ist vorläufig. Der Betrieb läuft normal weiter. Gewisse Mitteilungen waren missverständlich. Wir sind dabei, eine Lösung zu finden.»

Cony Sutter ist ein bekannter Schweizer Komiker, Moderator und Entertainer, der vor allem als Teil des Comedy-Duos «Sutter & Pfändler» bekannt wurde. Er arbeitet seit Jahrzehnten in der Unterhaltungsbranche – im Radio, Fernsehen und live auf der Bühne – und wurde unter anderem mit dem Prix Walo, dem wichtigsten Schweizer Show-Preis, ausgezeichnet. Trotz gesundheitlicher Rückschläge wie einer schweren Krebsdiagnose tritt er weiterhin als Comedian auf und moderiert Events, Shows und eigene Comedy-Programme.