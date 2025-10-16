DE
FR
Abonnieren
«Mein Weg zu trauern ist es, weiter zu machen»
1:24
Tod von Bruder Myron (†18):«Mein Weg ist es, einfach weiter zu machen»

«Er ist aus dem Nichts einfach gestorben»
«Jung, wild & sexy»-Martha spricht über den plötzlichen Tod ihres Bruders (†18)

Am 12. Oktober 2025 verstarb Myron, der Bruder von Martha aus «Jung, wild & sexy» im Alter von 18 Jahren. Nun meldet sie sich via Tiktok erstmals direkt zum Verlust.
Publiziert: vor 36 Minuten
|
Aktualisiert: vor 34 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Am vergangenen Sonntag (12. Oktober 2025) ist der Bruder der «Jung, wild & sexy»-Martha verstorben.
Foto: marthusya Instagram

Darum gehts

  • Martha äussert sich zum Tod ihres Bruders und setzt ihre Videos fort
  • Filmen war ihr gemeinsames Ding, ihr Bruder unterstützte sie bei TikTok-Tänzen
  • Martha zeigt sich in einem kurzen Clip weinend über den Verlust
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Jaray_ Fofana.jpg
Jaray FofanaRedaktorin People

Am vergangenen Montag postete die TikTokerin Marthusya Rybotschka (21), bekannt durch die Sendung «Jung, wild & sexy», ein emotionales Erinnerungsvideo. Darin zeigte sie in zusammengeschnittenen Clips von sich und ihrem Bruder (†18) gemeinsame Momente voller Freude und Nähe. Nun äussert sich Martha erstmals zu seinem Tod.

«
Er ist aus dem Nichts einfach gestorben
Marthusya Rybotschka in ihrem Tiktok-Video
»

In einem Video erzählt sie, dass er ganz plötzlich verstorben sei. Trotzdem habe sie sich entschieden, weiterhin Videos zu machen. Sie könne einfach nicht untätig sein – das Filmen sei schliesslich immer ihr gemeinsames Ding gewesen. Schon als Kinder hätten sie zusammen Videos gedreht. Später sei ihr Bruder ihr Kameramann gewesen, habe ihr TikTok-Tänze beigebracht und sie stets unterstützt. Die beiden hätten viel Spass zusammen gehabt und eine enge Bindung gehabt.

Mehr zum Tod
Diane Keaton erfüllte sich vor ihrem Tod einen grossen Traum
Mit Video
«Sie begann zu weinen»
Diane Keaton erfüllte sich vor ihrem Tod einen grossen Traum
«Sterben? Dafür hatte ich bisher einfach keine Zeit»
Mit Video
Michael J. Fox über Parkinson
«Fürs Sterben hatte ich bisher einfach keine Zeit»

Sie hört nicht auf

Martha erklärt weiter, dass sie mit ihren Eltern darüber gesprochen habe, ob sie weitermachen solle, und sich schliesslich bewusst dafür entschieden habe. Sie meint, viele Menschen befänden sich in ähnlichen Situationen, doch kaum jemand spreche offen darüber.

Die «Jung, wild & sexy»-Darstellerin betont ausserdem, dass sie nicht möchte, dass andere denken, sie würde nicht trauern. Sie könne ihre Gefühle einfach nicht vor fremden Menschen zeigen. In einem kurzen Clip zeigt sie sich weinend – als Zeichen dafür, wie sehr sie der Verlust ihres Bruders trifft. Für Martha war ihr Bruder, wie sie sagt: «Der tollste Mensch».

«
Er war der tollste Mensch
Marthusya Rybotschka, in ihrem Tiktok Video
»
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen