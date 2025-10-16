Darum gehts
- Martha äussert sich zum Tod ihres Bruders und setzt ihre Videos fort
- Filmen war ihr gemeinsames Ding, ihr Bruder unterstützte sie bei TikTok-Tänzen
- Martha zeigt sich in einem kurzen Clip weinend über den Verlust
Am vergangenen Montag postete die TikTokerin Marthusya Rybotschka (21), bekannt durch die Sendung «Jung, wild & sexy», ein emotionales Erinnerungsvideo. Darin zeigte sie in zusammengeschnittenen Clips von sich und ihrem Bruder (†18) gemeinsame Momente voller Freude und Nähe. Nun äussert sich Martha erstmals zu seinem Tod.
In einem Video erzählt sie, dass er ganz plötzlich verstorben sei. Trotzdem habe sie sich entschieden, weiterhin Videos zu machen. Sie könne einfach nicht untätig sein – das Filmen sei schliesslich immer ihr gemeinsames Ding gewesen. Schon als Kinder hätten sie zusammen Videos gedreht. Später sei ihr Bruder ihr Kameramann gewesen, habe ihr TikTok-Tänze beigebracht und sie stets unterstützt. Die beiden hätten viel Spass zusammen gehabt und eine enge Bindung gehabt.
Sie hört nicht auf
Martha erklärt weiter, dass sie mit ihren Eltern darüber gesprochen habe, ob sie weitermachen solle, und sich schliesslich bewusst dafür entschieden habe. Sie meint, viele Menschen befänden sich in ähnlichen Situationen, doch kaum jemand spreche offen darüber.
Die «Jung, wild & sexy»-Darstellerin betont ausserdem, dass sie nicht möchte, dass andere denken, sie würde nicht trauern. Sie könne ihre Gefühle einfach nicht vor fremden Menschen zeigen. In einem kurzen Clip zeigt sie sich weinend – als Zeichen dafür, wie sehr sie der Verlust ihres Bruders trifft. Für Martha war ihr Bruder, wie sie sagt: «Der tollste Mensch».