Am 12. Oktober 2025 verstarb Myron, der Bruder von Martha aus «Jung, wild & sexy» im Alter von 18 Jahren. Nun meldet sie sich via Tiktok erstmals direkt zum Verlust.

«Jung, wild & sexy»-Martha spricht über den plötzlichen Tod ihres Bruders (†18)

«Jung, wild & sexy»-Martha spricht über den plötzlichen Tod ihres Bruders (†18)

«Er ist aus dem Nichts einfach gestorben»

1/5 Am vergangenen Sonntag (12. Oktober 2025) ist der Bruder der «Jung, wild & sexy»-Martha verstorben. Foto: marthusya Instagram

Darum gehts Martha äussert sich zum Tod ihres Bruders und setzt ihre Videos fort

Filmen war ihr gemeinsames Ding, ihr Bruder unterstützte sie bei TikTok-Tänzen

Martha zeigt sich in einem kurzen Clip weinend über den Verlust Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Am vergangenen Montag postete die TikTokerin Marthusya Rybotschka (21), bekannt durch die Sendung «Jung, wild & sexy», ein emotionales Erinnerungsvideo. Darin zeigte sie in zusammengeschnittenen Clips von sich und ihrem Bruder (†18) gemeinsame Momente voller Freude und Nähe. Nun äussert sich Martha erstmals zu seinem Tod.

« Er ist aus dem Nichts einfach gestorben Marthusya Rybotschka in ihrem Tiktok-Video »

In einem Video erzählt sie, dass er ganz plötzlich verstorben sei. Trotzdem habe sie sich entschieden, weiterhin Videos zu machen. Sie könne einfach nicht untätig sein – das Filmen sei schliesslich immer ihr gemeinsames Ding gewesen. Schon als Kinder hätten sie zusammen Videos gedreht. Später sei ihr Bruder ihr Kameramann gewesen, habe ihr TikTok-Tänze beigebracht und sie stets unterstützt. Die beiden hätten viel Spass zusammen gehabt und eine enge Bindung gehabt.

Sie hört nicht auf

Martha erklärt weiter, dass sie mit ihren Eltern darüber gesprochen habe, ob sie weitermachen solle, und sich schliesslich bewusst dafür entschieden habe. Sie meint, viele Menschen befänden sich in ähnlichen Situationen, doch kaum jemand spreche offen darüber.

Die «Jung, wild & sexy»-Darstellerin betont ausserdem, dass sie nicht möchte, dass andere denken, sie würde nicht trauern. Sie könne ihre Gefühle einfach nicht vor fremden Menschen zeigen. In einem kurzen Clip zeigt sie sich weinend – als Zeichen dafür, wie sehr sie der Verlust ihres Bruders trifft. Für Martha war ihr Bruder, wie sie sagt: «Der tollste Mensch».