Jason Brügger sammelt Geld für sein Traumhaus in Italien

Zirkus-Artist Jason Brügger und Agronom Mattia Tudisco planen einen Bauernhof in Italien. Das Liebespaar fand in der Schweiz keinen Hof und will nun in Norditalien seinen Traum verwirklichen.

Jason Brügger und Mattia Tudisco planen Bauernhof in Italien

Liebespaar fand in der Schweiz keinen passenden Hof

Zirkus-Artist Jason Brügger (32) und sein Partner Mattia Tudisco (28) kümmern sich in Birsfelden BL um zwei Ziegen, zwei Schweine, dreissig Hühner und den Gemüseanbau. Nun soll gleich ein ganzer Hof her – und zwar im Ausland.

«Wir haben in der Schweiz Dutzende Betriebe angeschaut, egal ob zum Kauf oder zur Pacht. Aber wir bekamen immer Absagen», erzählt Jason Brügger im Gespräch mit Blick. Besonders als homosexuelles Paar habe sich die Suche als schwer erwiesen. «Uns wurde immer gesagt, man wolle den Hof lieber einer Familie mit Kindern geben. Unsere Kinder haben halt etwas mehr Fell als andere», meint Brügger und spielt auf die drei Hunde Bombo, Lotta und Tosca an.

«Magischer Ort» in Norditalien

Fündig geworden sind sie in Castel San Giovanni (I), eine Autostunde südlich von Mailand. Dort steht ein Hof mit fünf Hektar Land. «Der Ort ist magisch. Er liegt an einem versteckten Weg und ist wie eine Oase. Es öffnen sich die Felder, es ist wie im Paradies. Und es ist wirklich sehr ruhig. Genau das, was wir wollen», schwärmt der Gewinner von «Die grössten Schweizer Talente». Es sei für ihn ein «Lebenstraum, einmal auf einer Farm zu leben».

Gemeinsam mit seinem Partner, der studierter Agronom ist, will er neben dem Landwirtschaftsbetrieb mit gemischtem Gemüseanbau und Nutztieren auch eine Zone schaffen, in der sie Gäste empfangen. «Unser Hof soll ein Ort sein, an dem Natur, Genuss und Gemeinschaft sich begegnen.» Die Tiere, die sie bereits in Birsfelden pflegen, sollen auch auf dem Betrieb, der den Namen «Zampa e Zoccolo», also «Pfote und Huf», tragen soll, Platz finden. «Zudem ist es ein grosser Traum von uns, einmal Kühe und Pferde zu haben.»

90'000 Franken für zehn Jahre lang Gratisferien

Seine Karriere als Artist will Brügger weiterhin parallel betreiben. Sein Partner, der aktuell auch als Lehrer aktiv ist und die italienische Staatsbürgerschaft hat, legt den Fokus auf den Betrieb.

Für die Verwirklichung ihres Lebenstraums sammeln Jason Brügger und Mattia Tudisco nun innerhalb von 50 Tagen mittels Crowdfunding Geld. 290'000 Franken brauchen sie für eine Anzahlung an den Kauf des Hofs, zusätzliche 60'000 für weitere Anschaffungen und Renovationen. «Allein können wir uns das Ganze nicht leisten. Und es soll auch ein Projekt sein, das aus einer Gemeinschaft entsteht», so Brügger.

Wer Geld ans Projekt gibt, erhält verschiedene Gegenleistungen. Für 1000 Franken erhält man beispielsweise eine Einladung zur Eröffnung, für 90'000 Franken macht man zehn Jahre lang jeweils zwei Wochen Ferien auf dem Hof. «Wir können jede Unterstützung brauchen und schätzen das total», sagt Brügger. «Es ist wirklich ein riesengrosser Traum von uns.»