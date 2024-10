In der Schweiz hat Florian Fox schon viel erreicht. Doch die grössten Erfolge feiert er im Heimatland der Countrymusik – in Texas wurde der Musiker gleich mehrfach ausgezeichnet.

Florian Fox posiert mit seinen zwei Preisen aus den USA. Foto: zVg 1/6

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Seit seiner Jugend macht Florian Fox (31), der bürgerlich Florian Roth heisst, Musik – genauer gesagt Countrymusik. Für diese Musikrichtung schlägt das Herz des studierten Wirtschaftsanwalts und sie bringt ihm Erfolg. Schon mit seiner Schülerband The Black Barons wird er mit dem Schweizer Newcomerpreis ausgezeichnet und seine Songs werden am Radio gespielt. Nun ehrt das Heimatland des Country den Musiker aus Meilen am Zürichsee und kürt ihn an den Texas International Country Music Awards zum «Entertainer of the Year».

«Ich bin überwältigt und überglücklich über diese Auszeichnung und danke allen, die mich stets treu auf meinem Weg unterstützt haben», sagt Florian Fox nach seinem Erfolg. Ganz amerikanisch fügt er an: «I love you all!» Die Texas International Country Music Awards sind eine hochkarätige Award-Show, wie Szenekenner Albi Matter (73), Veranstalter des Country Music Festivals im Zürcher Albisgütli und Manager von Florian Fox weiss. «In Texas hat der Preis eine grosse Bedeutung, Florian Fox ist der erste Schweizer, der dort ausgezeichnet wurde», sagt er. Was trotz des Erfolgs gesagt werden muss: Die Texas International Music Awards zeichnen die besten Country-Musikerinnen und Musiker aus aller Welt aus – nur keine Amerikaner. Daher das «International» im Namen.

US-Politik zeichnet Florian Fox aus

Eine Auszeichnung in den USA wäre schon schön, für Florian Fox gab es gleich zwei. Letzten Samstag (5. Oktober 2024) wurde er im US-Repräsentantenhaus von San Antonio im Bundesstaat Texas ausserdem für seine Verdienste an der Countrymusik geehrt. Und um seinem Lauf in den USA die Krone aufzusetzen, fliegt er am 26. Oktober 2024 gleich noch einmal nach Amerika und tritt im CMA Theater in der Country Music Hall of Fame in Nashville auf. Eine Ehre, die nur wenigen Künstlern in ihrer Laufbahn zukommt.

«Diese Auszeichnungen und Erfolge könnten Florian nun die Türen nach Nashville, der Heimatstadt des Country, öffnen», glaubt Albi Matter. Dort sieht er für seinen Schützling und seine traditionelle Countrymusik grosses Potenzial, wie er Blick sagt. «Die Konkurrenz ist zwar riesig – aber Florian ist einfach gut!»