SRF-Erfolgsserie «Tschugger» kehrt als Kinofilm zurück

Die beliebte Schweizer Krimiparodie «Tschugger» kommt wieder ins Kino. David Constantin, Regisseur und Hauptdarsteller, arbeitet bereits am Drehbuch. Die Dreharbeiten sollen nächstes Jahr beginnen – mit SRF als Koproduzentin.

Dreharbeiten für den Film sollen im kommenden Jahr stattfinden

Die beliebte Schweizer Krimiparodie «Tschugger» kehrt zurück – wiederum als Kinofilm. Wie SRF auf seiner Homepage schreibt, arbeiten David Constantin (41) und Mats Frey (39) derzeit am Drehbuch für die Leinwandadaption der erfolgreichen Serie.

Constantin – Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller der «Tschugger»-Reihe, erklärt gegenüber SRF: «Das ist noch nicht fertig.» Neue Ideen für das «Tschugger»-Universum hätten die Entscheidung für eine Fortsetzung beeinflusst. Der Wechsel zum Kinoformat begründet Constantin mit dem Wunsch, «ein neues Format, einfach etwas Neues ausprobieren» zu wollen.

Die Produktionsfirma Shining Nice und SRF als Koproduzentin sind bereits in den Vorbereitungen für den Film. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr stattfinden. Constantin wird voraussichtlich erneut in seiner Rolle als Polizist «Bax» zu sehen sein.

«Freue mich mega, dass es weitergeht»

Der 41-jährige Filmemacher freut sich besonders auf die Zusammenarbeit mit dem bewährten Team: «Für mich ist der grosse Reiz, dass wir mittlerweile alle sehr gut befreundet sind. Das ist wirklich so ein Projekt, das uns über die Jahre zusammengeschweisst hat – und ich freue mich mega, dass es weitergeht.»

Bereits jetzt sucht Constantin nach einem neuen, jungen «Tschugger»-Star: Gesucht wird ein Junge zwischen acht und zwölf Jahren aus dem Wallis, der Walliserdeutsch spricht. Constantin beschreibt die Anforderungen als «ein cooler Bub aus dem Wallis».

Die «Tschugger»-Reihe hat sich seit ihrem Start 2021 zu einem Kultphänomen entwickelt. In vier Staffeln verfolgten die Zuschauer die Abenteuer des Walliser Kantonspolizisten «Bax» und seiner Kollegen. Von anfänglichen lokalen Ermittlungen entwickelte sich die Serie zu immer grösseren und absurderen Fällen, die in der vierten Staffel sogar das US-Verteidigungsministerium involvierten. Sie wurde wegen grosser Nachfrage Ende letzten Jahres sogar zum Spielfim aufgemotzt.