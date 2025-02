Doku sorgte für Furore Schweizer Regisseur Richard Dindo (†80) ist verstorben

Sein Werk umfasst um die 40 Filme: Der in Zürich geborene Regisseur und Dokumentarfilmer Richard Dindo ist am Mittwoch 80-jährig in Paris im Spital im Beisein der Familie verstorben, wie der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt wurde.

Publiziert: vor 31 Minuten