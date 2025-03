Ein flotter Dreier, Frauen auf Drogen und Sex vom Morgen bis am Abend. Dies der Inhalt des 25 Jahre alten Hits «Sex» von Florian Ast. Am 21. März kommt der Song in einem Remix von DJ Tatana heraus. Ein Wort geht für beide heute nicht mehr.

1/7 DJ Tatana und Mundartsänger Florian Ast haben sich musikalisch spontan zusammengetan und seinen 25 Jahre alten Hit «Sex» neu lanciert. Ab dem 21. März ist er auf den gängigen Streamingplattformen zu hören. Foto: Zvg

Darum gehts Florian Ast und DJ Tatana veröffentlichen Remix des Songs «Sex»

im Text haben sie ein Wort angepasst und ihren Namen integriert

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

«Ich wott Sex vom Morge bis am Abe», besingt der Schweizer Mundartsänger Florian Ast (49) seinen perfekten Tag, angereichert mit einem flotten Dreier. «Sex» gehört zu den grössten Hits des Berners, den er vor 25 Jahren herausgebracht hat. «Damals fanden alle den Text lustig. Aber klar, einiges geht heute nicht mehr.» So habe er das Wort Schlampe durch Perle ersetzt. «Früher war es halt so, wenn man auf einen Typen eifersüchtig war, weil er die Frau hatte, die man wollte, nannte man sie Schlampe. Es war aber nie böse gemeint.» Aber eben, das will er heute so nicht mehr.

Am 21. März erscheint der Remix des Songs von DJ Tatana (48). Zur Zusammenarbeit sei es spontan gekommen. «Wir haben uns an einem Event letzten September kennengelernt und uns vom ersten Moment an super verstanden und blendend amüsiert», schwärmt die erfolgreichste Schweizer Techno-DJ. Sie habe ihm erzählt, dass sie daran sei, ihre 80er- und 90er-Hits neu herauszugeben. «Dann sprachen wir davon, wie spannend es wäre, die elektronische Version seines schweizerdeutschen Liedes zu machen, was es einmalig macht.»

Nicht immer mit der Moral-Polizei kommen

Dass Florian Ast seinen und ihren Namen in den Song integriert und von zwei Frauen singt, die auf Drogen sind, findet sie nicht problematisch. «Natürlich haben wir uns darüber unterhalten, ob der Text heute so geht. Wir fanden, ja. Ausser eben dem Wort Schlampe. Ich bin eine Frau, entsprechend sensibilisiert, was wie besungen wird. Und ich finde das so okay. Es wird niemand inhaltlich beleidigt oder verletzt. Generell finde ich, wir sollten nicht immer alles so ernst nehmen und zerreden, über alles erst die Moral-Polizei ziehen lassen.» Auch würden Drogen weder beschönigt noch verharmlost werden. Im Text singt er auch: «Ich machs dir wie ne «Moore», wie ne «Soumoore». Florian Ast erklärt: «So nennen wir auf Berndeutsch eine Sau.»

DJ Tatana hat vor drei Wochen an einem Event in Laax GR den Song vorgestellt. «Alle haben getanzt und den Song mega gefunden», freut sie sich. Blick hat den «Sex»-Remix gehört. Er erinnert vom Drive her an das, was am Ballermann auf Mallorca zieht. Fetzig, tanzbar, mit anrüchigem Text. «Wer weiss, vielleicht landen wir da ja einen neuen Hit. Auch wenn er inhaltlich auf eine witzige Art provokativ ist, ist es ein Lied, das vor einem Vierteljahrhundert Schweizer Musikgeschichte gemacht hat», meint DJ Tatana. Florian Ast ergänzt: «Ich hoffe, der Song kommt an, damit an den Ballermann möchte ich aber doch nicht gehen.»

«Sex» ist ab dem 21. März auf den gängigen Plattformen wie iTunes und Spotify verfügbar.

