Erfolgsformat «7 vs. Wild» kommt in die Schweiz

Sonne, Palmen, türkisblaues Meer. Doch auf der abgelegenen Halbinsel Samaná in der Dominikanischen Republik zählt das nackte Überleben. In der neuen Staffel von «7 vs. Wild» werden sieben Schweizer Persönlichkeiten 14 Tage lang in der Wildnis ausgesetzt. Ohne Essen, ohne Trinkwasser und nur mit minimaler Ausrüstung.

Nach einem Sprung aus dem Helikopter sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer komplett auf sich allein gestellt. Keine Kameracrew, keine Hilfe von aussen – alles wird selbst gefilmt, alles ist echt. Nachts krabbeln Krebse und Spinnen durchs Lager, tagsüber brennen Sonne und Durst. Schlafmangel, Regen und Wind nagen an Körper und Psyche.

Diese Stars sind dabei

Mit dabei sind Social-Media-Star Kris Grippo, Model Tamy Glauser, die Comedians «T-Ronimo», Gabirano, Tamara Cantieni und Flavio Leu – sowie Survival-Profi Gion Saluz, der als Ruhepol gilt. Doch auch Erfahrung ist keine Garantie: Wer die 14 Tage durchhält, gewinnt nicht nur gegen die Natur, sondern gegen sich selbst.

«7 vs. Wild» läuft ab dem 25. Januar 2026 erstmals im Free-TV auf 3+, mit 16 Folgen und einer Doppelfolge zum Start.