Silja AndersRedaktorin People
Am 27. März ist es wieder soweit: Der Schweizer Filmpreis 2026 wird verliehen. Wer in diesem Jahr auf einen der begehrten Quarze hoffen darf, wurde im Rahmen der Solothurner Filmtage verkündet.
Auch Petra Volpe ist mit ihrem Film «Heldin» in mehreren Kategorien nominiert. Nach der Enttäuschung der verpassten Oscar-Nomination dürfte dies für Freude sorgen.
Bester Spielfilm
- «À Bras-le-corps» von Marie-Elsa Sgualdo
- «Bagger Drama» von Piet Baumgartner
- «Heldin» von Petra Volpe
- «La Cache» von Lionel Baier
- «Sie glauben an Engel, Herr Drowak?» von Nicolas Steiner
Bester Dokumentarfilm
- «Blame» von Christian Frei
- «Dom (Home in Russian)» von Svetlana Rodina, Laurent Stoop
- «I Love You, I Leave You» von Moris Freiburghaus
- «Le Chantier» von Jean-Stéphane Bron
- «Qui Vit Encore» von Nicolas Wadimoff
Bester Kurzfilm
- «Air Horse One» von Lasse Linder
- «Cherubs» von Anna Pieri Zuercher, Pietro Zuercher
- «Rösli» von Valentina Shasivari
- «Teenage Cowboy» von Matteo Gariglio
- «Yonne» von Julietta Korbel, Yan Ciszewski
Bester Animationsfilm
- «Ich bin nicht sicher» von Luisa Zürcher
- «Karies» von Aline Höchli
- «Storytelling» von Nils Hedinger
Bestes Drehbuch
- «À Bras-le-corps» – Marie-Elsa Sgualdo
- «Bagger Drama» – Piet Baumgartner
- «Heldin» – Petra Volpe
Beste Darstellerin
- Sarah Spale (Emmi Creola) in «Hallo Betty»
- Bettina Stucky (Conny) in «Bagger Drama»
- Luna Wedler (Lena) in «Sie glauben an Engel, Herr Drowak?»
Bester Darsteller
- Vincent Furrer (Daniel) in «Bagger Drama»
- Phil Hayes (Paul) in «Bagger Drama»
- Martin Vischer (Ernst Creola) in «Hallo Betty»
Beste Nebendarstellung
- Esther Gemsch (Herta) in «Le Assaggiatrici»
- Cyril Metzger (Louis) in «À Bras-le-corps»
- Sven Schelker (Anatol) in «Stiller»
Beste Filmmusik
- «À Bras-le-corps» – Nicolas Rabaeus
- «I Love You, I Leave You» – Dino Brandão
- «La Cache» – Diego Baldenweg, Nora Baldenweg, Lionel Baldenweg
Beste Kamera
- «À Bras-le-corps» – Benoît Dervaux
- «La Cache» – Patrick Lindenmaier
- «Las Corrientes» – Gabriel Sandru