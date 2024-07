Denise Biellmann lernte am Strand Kenan Yildiz kennen «Ich hatte ihn erst nicht erkannt»

Die Schweizer Eiskunstlaufkönigin Denise Biellmann (60) bleibt dieses Jahr in Europa hier. Sie entspannt in Jesolo an der italienischen Adria, mit dem deutschtürkischen Fussballstar Kenan Yildiz (19) als Strandnachbar in der ersten Reihe.