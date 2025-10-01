Steffi Buchli geht zur deutschen «Bild»

Die Ex-Blick-Chefin Steffi Buchli wechselt zum deutschen Axel-Springer-Konzern, und zwar zu Bild. Sie gab ihren Wegzug nach Berlin auf der Plattform Linkedin bekannt. Das Branchenportal persoenlich.com hatte zuerst darüber berichtet.

1/5 Die Schweizer Medienmacherin Steffi Buchli wechselt zur deutschen «Bild». Foto: KEYSTONE/Til Buergy

Darum gehts Steffi Buchli wechselt zu Bild und Sport Bild in Berlin

Sie wird die Newsroom-Transformation vorantreiben und Redaktionen zukunftsfähig machen

Buchli war bis April 2025 Chief Content Officer bei der Blick-Gruppe

Steffi Buchli (47) werde bei «Bild» und «Sport Bild» die Newsroom-Transformation vorantreiben, schrieb Buchli am Mittwoch auf der Plattform Linkedin. «Redaktionen und Arbeitsumfelder zukunftsfähig machen – darauf lag in den letzten Jahren mein Fokus». Das Thema werde sie also auch in Zukunft beschäftigen. Und weiter: «Berlin is calling» («Berlin ruft»).

Bis im April 2025 war Buchli für die Blick-Gruppe als Chief Content Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Ringier Medien Schweiz (RMS) tätig. In ihrem Linkedin-Beitrag berichtete sie von einer beruflichen Auszeit vor dem Wechsel zu «Bild». Die Journalistin erlangte als Sport-Moderatorin bei SRF grosse Bekanntheit in der Deutschschweiz.