«Berlin is calling»
Steffi Buchli geht zur deutschen «Bild»

Die Ex-Blick-Chefin Steffi Buchli wechselt zum deutschen Axel-Springer-Konzern, und zwar zu Bild. Sie gab ihren Wegzug nach Berlin auf der Plattform Linkedin bekannt. Das Branchenportal persoenlich.com hatte zuerst darüber berichtet.
Die Schweizer Medienmacherin Steffi Buchli wechselt zur deutschen «Bild».
Darum gehts

  • Steffi Buchli wechselt zu Bild und Sport Bild in Berlin
  • Sie wird die Newsroom-Transformation vorantreiben und Redaktionen zukunftsfähig machen
  • Buchli war bis April 2025 Chief Content Officer bei der Blick-Gruppe
Laszlo Schneider und Keystone-SDA

Steffi Buchli (47) werde bei «Bild» und «Sport Bild» die Newsroom-Transformation vorantreiben, schrieb Buchli am Mittwoch auf der Plattform Linkedin. «Redaktionen und Arbeitsumfelder zukunftsfähig machen – darauf lag in den letzten Jahren mein Fokus». Das Thema werde sie also auch in Zukunft beschäftigen. Und weiter: «Berlin is calling» («Berlin ruft»).

Bis im April 2025 war Buchli für die Blick-Gruppe als Chief Content Officer und Mitglied der Geschäftsleitung von Ringier Medien Schweiz (RMS) tätig. In ihrem Linkedin-Beitrag berichtete sie von einer beruflichen Auszeit vor dem Wechsel zu «Bild». Die Journalistin erlangte als Sport-Moderatorin bei SRF grosse Bekanntheit in der Deutschschweiz.

