DE
FR
Abonnieren

Bei Konzert am 11. Juli 2025
Ramona Bachmann macht Gastauftritt bei Dodo

Fussballerin Ramona Bachman überraschte die Konzertbesucher von Dodo bei einem Auftritt. Er schrieb das Lied «Überem Berg» über sie.
Publiziert: vor 29 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen