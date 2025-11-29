DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People Schweiz
Ramona Bachmann überrascht Zuschauer beim Dodo-Konzert
Bei Konzert am 11. Juli 2025
Ramona Bachmann macht Gastauftritt bei Dodo
Fussballerin Ramona Bachman überraschte die Konzertbesucher von Dodo bei einem Auftritt. Er schrieb das Lied «Überem Berg» über sie.
Publiziert: vor 29 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen