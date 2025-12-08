DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
People
People Schweiz
Johannes B. Kerner verspricht sich bei Uschis Namen
Bei «Ein Herz für Kinder»
Johannes B. Kerner verspricht sich bei Uschis Namen
Während der Sendung «Ein Herz für Kinder» passiert dem Moderator Johannes B. Kerner ein unangenehmer Fauxpas. Er verspricht sich ausgerechnet bei Uschi Glas' Namen.
Publiziert: 19:20 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen