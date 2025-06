Bei Ausstellung «Transformation!» in Zürich Susanne Bartsch zieht alle Blicke auf sich

Susanne Bartsch, die Königin der New Yorker Clubszene, präsentiert ihre Kunst im Museum für Gestaltung Zürich. Die Ausstellung «Transformation!» zeigt 36 ihrer legendären Looks und verwandelt sich in eine rauschende Partynacht der Selbstverwandlung.

Publiziert: vor 47 Minuten