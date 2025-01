Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden nahmen am Donnerstag im Zürcher Volkshaus live ihren Podcast auf. Das Duo sprach über persönliche Erfahrungen in der Schweiz, aktuelle Ereignisse und das Dschungelcamp – und natürlich über Pochers Ex-Frau Amira Aly.

Oliver Pocher zieht in Zürich über Basel her

1/5 Oliver Pocher nahm gestern Donnerstag im Zürcher Volkshaus eine Folge seines Podcasts auf. Foto: Getty Images

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden nahmen Podcastfolge in Zürich auf

Meyer-Wölden erzählte von traumatischem Erlebnis ihres Vaters in St. Moritz

Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) sorgten am Donnerstagabend im Zürcher Volkshaus für Aufsehen. Das Ex-Paar nahm live eine Folge ihres Podcasts «Die Pochers! Frisch recycelt» auf, wie «20 Minuten» zuerst berichtete. Obwohl die Show nicht ausverkauft war, lieferten die beiden eine unterhaltsame Performance ab.

Gleich zu Beginn äusserten sich die Podcaster zur Schweiz. Pocher stichelte direkt los: «Hier in Zürich ist es schön, nicht so wie in Basel». Seine Ex-Frau Meyer-Wölden schwärmte: «Ich liebe die Schweiz. Ich fühle mich so wohl hier.» Doch das Essen sei teuer, worauf Pocher trocken konterte: «Mit dem Podcast, den wir haben, kann dir das ja egal sein.» Sandy nutzte in der Folge manche Gelegenheit für einen Seitenhieb gegen Pochers Ex Amira Aly (32).

«Kann das halt nicht ernst nehmen»

Die Stimmung wurde kurzzeitig ernst, als Meyer-Wölden von einem traumatischen Erlebnis in der Schweiz erzählte: «Mein Vater war leidenschaftlicher Skifahrer und ist in St. Moritz beinahe unter einer Lawine gestorben.» Dies sei der Grund, warum sie hierzulande nie Ski fahre. Auch aktuelle Themen kamen zur Sprache – wie die Brände in Los Angeles. Oliver Pocher konnte sich einen bissigen Kommentar nicht verkneifen: «Wenn ich Bill Kaulitz mit seiner Luxustasche fliehen sehe, kann ich das halt nicht ernst nehmen.» Ein Highlight des Abends war die Vorschau auf die kommende Dschungelcamp-Staffel. Meyer-Wölden setzt auf ihre Freundin Lilly Becker (48): «Ich denke, dass sie das gewinnen wird.»

Zum Abschluss gab Pocher noch eine spontane Tanzeinlage zum Besten. Er kletterte über das Publikum und sang zu «I Want It That Way» von den Backstreet Boys mit. Mit einem Augenzwinkern verkündete er: «Wir kommen definitiv wieder – alleine aus finanzieller Sicht macht es Sinn».