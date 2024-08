1/5 Tama Vakasaan hat allen Grund zu strahlen: Sie erwartet ihr erstes Kind.

Was für ein Jahr für die SRF-Moderatorin Tama Vakeesan (36): Im März gab sie ihrem Verlobten Jerome James in einer traditionellen tamilischen Hochzeit im Tempel der Sri Manonmani Ampal in Trimbach SO das Jawort und nun kommt auch schon der Nachwuchs. Die Baby-News verkündete Vakeesan in der von ihr moderierten Sendung «Puls».

Viel Vorbereitungszeit bleibt dem Ehepaar allerdings nicht mehr, das erste Baby der beiden soll bereits in zwei Wochen das Licht der Welt erblicken. Für Vakeesan gehe damit ein grosser Wunsch in Erfüllung, da sie sich schon immer eine eigene Familie gewünscht habe, erklärt sie bei «Gesichter und Geschichten» auf SRF.

Sechs Monate Auszeit geplant

Seit 2023 moderiert Vakeesan die SRF-Sendung «Puls». Davor hat die gelernte Bankkauffrau einen Vorkurs der Pädagogischen Hochschule absolviert, danach wechselte sie in die Medienbranche. Für die ersten Monate mit dem neuen Familienmitglied hat die Moderatorin ein halbes Jahr Auszeit geplant.