Plötzlich ertönte die Kelly-Family-Hymne «An Angel»: An der Gala-Premiere des Weihnachtszirkus Salto in Kloten ZH stand plötzlich Patricia Kelly auf der Bühne. Die Überraschung hatte einen wohltätigen Grund.

1/13 Überraschung: Patricia Kelly sang für die Premierengäste vom Weihnachtszirkus Salto von Gregory Knie. Foto: Marco Bilic

Auf einen Blick Patricia Kelly überrascht bei Zirkus-Gala mit Auftritt für guten Zweck

Kelly adoptierte Hund aus Tierrettungsstation von Farah de Tomi

Über 200 Tiere werden in de Tomis gefährdeter Rettungsstation gepflegt

Michel Imhof Teamlead People

Grosse Überraschung für die Gäste der Gala-Premiere des Weihnachtszirkus Salto in Kloten ZH: Nach der Vorstellung stand plötzlich Patricia Kelly (55), Mitglied der legendären Musiker-Familie Kelly Family, auf der Bühne und gab die Hymne «An Angel» zum Besten. Grund dahinter: ein guter Zweck.

Gesammelt wurde für die Tierrettungsstation Animal Police von TV-Auswanderin Farah de Tomi (55). «Ich lernte Farah durch einen Freund kennen. Sie rief mich wegen ihrer misslichen Lage an. Da helfe ich gerne», erzählt Patricia Kelly im Gespräch mit Blick. Die Situation: Der TV-Auswanderin wurde der Mietvertrag ihrer Finca und der damit verbundenen Tierrettungsstation auf Mallorca gekündigt. Über 200 Tiere pflegt sie dort. Nun sammelt sie Geld, um einen Bauernhof auf der Balearen-Insel zu erwerben, um die geretteten Lebewesen dort unterzubringen.

Patricia Kelly adoptierte einen Hund aus de Tomis Auffangstation

«Farah ist eine Heldin. Sie ist mit so viel Herzblut bei der Sache. Über 200 Tiere zu füttern und dort auszumisten ist eine riesen Arbeit!», sagt Kelly, die sich auch selbst vor Ort ein Bild von der Tierrettungsstation machte. Herzig: Dort entschied sie gemeinsam mit ihrem Mann Denis Sawinkin (51) und den Kindern Iggy (21) und Alex (23) einen Hund zu adoptieren. «Luna lachte mich sofort an. Kein Mensch wollte sie zu sich nehmen, weil sie so gross ist. 60 Kilo!» Bescheiden sagt sie rückblickend: «Sie hat unser Leben mehr bereichert, als wir ihres.»

Dass sie extra und ehrenamtlich aus Düsseldorf für den Auftritt im Weihnachtszirkus von Gregory Knie (47) in die Schweiz fährt, ist für Kelly kein Ding. «Besonders in der Weihnachtszeit ist es mir wichtig, etwas zurückzugeben. Wir Kellys haben viel gearbeitet, aber uns wurde auch viel geschenkt», sagt sie. So helfe sie auch jeweils mit ihrer Familie am ersten Weihnachtstag bei einer Tafel für obdachlose Menschen. «Dort gibt es essen für sie und wir musizieren zusammen.»

Farah de Tomi ist überglücklich

Auch Zirkusdirektor Gregory Knie war es wichtig, das Projekt von Farah de Tomi zu unterstützen. «Ich war schon selbst bei ihr vor Ort und war beeindruckt von der Sache», sagt er. Gemeinsam mit ihr wurde innerhalb von drei Monaten der Wohltätigkeitsanlass an der Gala-Premiere auf die Beine gestellt. Neben den Einnahmen aus den Ticketverkäufen wurden auch vor Ort Spenden gesammelt und ein Kunstwerk versteigert. Wie viel Geld am Ende zusammenkam, wird aktuell noch ausgerechnet. Farah de Tomi kann ihr Glück nach dem Abend kaum fassen. «Unglaublich, was alles möglich ist, wenn die Menschen zusammenspannen. Ich bin total gerührt.»

Salto gastiert noch bis zum 31. Dezember 2024 in Kloten ZH. Tickets gibts bei Ticketcorner.