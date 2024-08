Tiziana Gulino trauert um ihre Grossmutter

1/6 Schwere Zeit für die ehemalige «The Voice»-Gewinnerin Tiziana Gulino.

Evelyne Rollason Redaktorin People

Ein trauriger Trip nach Italien: Tiziana Gulino (27) wollte unbedingt, dass sich ihre gesundheitlich angeschlagene Grossmutter, die in Italien lebt, und ihr zwei Monate altes Baby noch kennenlernen.

Also hat die ehemalige «The Voice»-Gewinnerin ihre Sachen gepackt und ist gemeinsam mit Baby Mirea und den Eltern Gulinos nach Italien geflogen, während Ehefrau Dania zuhause blieb. Am Sterbebett durfte die Nonna das neue Familienmitglied noch kennenlernen – wenig später ist die Frau verstorben.

«Ich wünschte, ihr hättet mehr Zeit zusammen gehabt»

Für Tiziana Gulino ein herber Schicksalsschlag: «Ich wünschte, ihr hättet mehr Zeit zusammen gehabt», schreibt die Sängerin zu einem Video auf ihrer Instagramstory. Es zeigt die furchigen Hände der Uroma, die sanft mit Baby Mireas kleinen Füsschen spielen. «Ich liebe und vermisse dich für immer», schreibt Gulino zu den herzzerreissenden Videoaufnahmen.

Um ein Haar wäre es nicht mehr zum Kennenlernen gekommen. Denn just zu dem Zeitpunkt, als die Gulinos auf dem Weg nach Italien waren, wurde sie ins Spital eingeliefert.

Die strengen Regeln des Spitals erlaubten erst nicht, dass das Baby auf die Station zu seinem Urgrossmami durfte, wie Gulino vor einer Woche berichtete. Offenbar hat es schlussendlich dann doch noch irgendwie mit dem Treffen geklappt – wenn auf eine andere Art, als es sich Tiziana Gulino für ihre Tochter und Grossmutter gewünscht hätte.

Im Abschiedsbrief, den die Sängerin auf ihrer Instagramstory veröffentlichte, schreibt sie ihrer Nonna: «Am Samstag bin ich mit einem etwas leichteren Herzen gegangen, nachdem ihr euch beide zum ersten Mal die Hand gegeben und einen Blick ausgetauscht habt. Leider auf die einzig mögliche Weise in dieser Situation.»

Werbung

«Ihr habt euch gleichzeitig kennengelernt und verabschiedet»

Gulino hätte gehofft, etwas mehr Zeit zu haben und die Gelegenheit, «uns wieder zu umarmen und ein paar Tage zusammen zu geniessen, sobald es dir besser ging», schreibt die Enkelin weiter. Doch: «Es sollte nicht so sein.»

«Ihr habt euch gleichzeitig kennengelernt und verabschiedet. Wir konnten es nicht wissen», so die berührenden Worte. «Aber du verdienst so sehr, in Frieden zu ruhen und nicht mehr zu leiden. Du warst zu lange stark. Ich weiss, dass du von dort oben unsere Kleine und die ganze Familie schützen wirst». Über ihren Brief setzt Tiziana Gulino die Worte: «Ciao Nonna».