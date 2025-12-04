Unbekannte beschmieren Fassade des SRG-Hauptsitzes in Bern

Darum gehts
- Vandalenakt am SRG-Hauptsitz in Bern: Schmierereien und Sachbeschädigung
- Leserreporter meldet eingeschlagene Fenster und heruntergerissenes Treppengeländer am Haupteingang
- Kantonspolizei Bern bestätigt den Vorfall, weitere Informationen folgen
Was ist los an der Berner Giacomettistrasse? Wie ein Leserreporter gegenüber Blick schreibt, ist der dort ansässige Hauptsitz der SRG einem Vandalenakt zum Opfer gefallen. Auf den Fotos sind Schmierereien zu sehen, auf einer Fassade steht: «Eure Berichterstattung ermöglicht Faschismus».
Weiter berichtet der Leserreporter von eingeschlagenen Fensterscheiben, ausserdem sei am Haupteingang das Treppengeländer heruntergerissen worden. Man sei allerdings schon bei den Aufräum- und Putzarbeiten.
Kapo bestätigt Fall
Auf Blick-Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern den Fall. Man werde zu einem späteren Zeitpunkt genauer dazu informieren. Eine Stellungnahme der SRG ist, Stand jetzt, noch hängig.
