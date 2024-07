Judi Dench und ihrer Schauspielkollegin Siân Phillips ist etwas gelungen, was vor ihnen noch keine geschafft hat: Mitglieder im exklusiven Londoner Privatclub Garrick zu werden.

Judi Dench wird in Londoner Privatclub aufgenommen

1/10 Judi Dench ist neu Mitglied des exklusiven Londoner Privatclubs Garrick.

Mittels eines Schnellverfahrens wurden am Montag die Schauspielerinnen Judi Dench (89) und Siân Phillips (91) in den exklusiven Londoner Privatclub Garrick aufgenommen. Eine echte Premiere und Ehre für die Schauspielerinnen, die beide vor mehreren Jahren zur Dame erhoben wurden. In der 193-jährigen Geschichte des Clubs sind sie die ersten weiblichen Mitglieder.

Im Mai hatten laut «Guardian» um die 60 Prozent der Mitglieder dafür gestimmt, in Zukunft auch Frauen aufzunehmen. Dem Votum folgten kurz darauf Taten. Bis 2010 war es dem weiblichen Geschlecht nicht einmal erlaubt, das Gebäude zu betreten. Danach war es ihnen in Begleitung eines Mannes gestattet.

Benedict Cumberbatch und Brian Cox sind ebenfalls Mitglieder

The Garrick Club umfasst um die 1500 Mitglieder und wurde 1831 als ein Ort für Schauspieler und Kunstmäzene gegründet. Der Name geht auf den Schauspieler und Theaterautor David Garrick (1717–1779) zurück.

Berühmte Mitglieder sind unter anderem die Schauspieler Benedict Cumberbatch («Sherlock Holmes»), Brian Cox («Succession») und Matthew MacFadyen («Stolz und Vorurteil»). Die Aufnahmeverfahren sind äusserst komplex und können daher laut «Guardian» zwei bis fünf Jahre dauern. Bei den beiden älteren Damen ging es dank des Schnellverfahrens an der Jahreshauptversammlung um einiges zügiger – vielleicht auch besser so.