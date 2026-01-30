Komplettes Organversagen, Lungenembolie und diffuser Herzinfarkt – Alexandra Maurer hätte die Geburt ihrer zweiten Tochter um ein Haar nicht überlebt. Mehr als eine Woche lag die Moderatorin auf der Intensivstation, praktisch den ganzen Sommer verbrachte sie im Spital.
