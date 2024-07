Am 4. Juli 1899 wurde Schaggi Streuli geboren. Aus einfachsten Verhältnissen stammend, kämpfte sich der Autodidakt mit Fleiss und Stehvermögen an die Spitze der Schweizer Unterhaltungsszene. Auch nach seinen grossen Erfolgen blieb der Schauspieler ungemein populär.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/8 Schaggi Streuli als Polizist Gottfried Wäckerli in «Polizischt Wäckerli» von Kurt Früh aus dem Jahre 1955, basierend auf der Hörspielreihe von Schaggi Streuli.

Jean-Claude Galli Redaktor People

«Polizischt Wäckerli» war die Paraderolle des Schweizer Volksschauspielers Schaggi Streulis, der heute vor 125 Jahren, am 4. Juli 1899, in Bauma ZH geboren wurde. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms waren die Strassen ähnlich leer wie heute bei wichtigen Fussballspielen. Streuli schrieb die 16-teilige Hörspielreihe von 1949/50 auf Radio Beromünster und war gleichzeitig deren Hauptdarsteller. 1955 erschien der noch erfolgreichere Film, den SRF am kommenden Samstag in einer digital überarbeiteten und restaurierten Fassung zeigt (SRF 1, 14.15 Uhr).