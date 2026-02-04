Frau erfuhr erst auf Revier von mutmasslichem Übergriff.
Während der Verhandlung werden der «Skaugum-Frau» vier Videoaufnahmen ihrer damaligen polizeilichen Vernehmung vorgespielt. Erst in diesem Rahmen habe sie von dem mutmasslichen Übergriff erfahren, der sich im Dezember 2018 ereignet haben soll. Die Aufnahmen zeigen, wie sie während des Verhörs emotional zusammenbricht und in Tränen ausbricht, als ihr bewusst wird, was auf den Fotos und Videoaufnahmen zu sehen ist.
«Noch nie so einen Blackout erlebt»
Die Frau schildert, sie habe noch nie zuvor einen derart vollständigen Blackout erlebt wie in jener Nacht. Es überrasche sie, dass sie in den von ihr gesehenen Videos offenbar nicht bei Bewusstsein sei. Möglicherweise habe sie etwas zu sich genommen, das sie selbst nicht eingenommen habe, zitiert die Zeitung «VG» ihre Aussage. Auf die Frage des Staatsanwalts, ob sie davon ausgehe, dass ihr Drogen verabreicht worden seien, antwortete die Frau: «Ja, hundertprozentig.»
Vor dem gezeigten Video- und Fotomaterial auf dem Polizeirevier hätte die Frau nichts davon gewusst, dass es zu Übergriffen von Marius gekommen sein könnte. «Ich konnte nicht glauben, dass Marius mir so etwas angetan hatte. Es war ein echter Verrat und ein Schock», wird sie zitiert.
Mutmassliches «Skaugum»-Opfer sagt aus
Die als «Skaugum-Frau» bekannte Zeugin setzt heute ihre Aussage fort. Der Prinz steht unter dem Vorwurf, sie im Dezember 2018 in Skaugum, dem Wohnsitz des norwegischen Kronprinzenpaares, vergewaltigt zu haben. Am Vortag hatte Marius auf nicht schuldig plädiert.
Prozesstag 2 geht los
Der zweite Prozesstag hat begonnen. Richter Jon Sverdrup Efjestad ist im Gerichtssaal eingetroffen. Heute soll unter anderem Marius Borg Høiby selbst zu Wort kommen.
Rückblick auf den ersten Prozesstag
Was bisher geschah:
- Marius Borg Høiby sitzt in Untersuchungshaft, da er am Sonntag eine Person mit einem Messer bedrohte
- Am Dienstag begann der Prozess, der voraussichtlich bis zum 19. März dauern wird
- Marius Borg Høiby bekannte sich zu sechs von 38 Anklagepunkten schuldig
- Dem Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit wird unter anderem Vergewaltigung, Körperverletzung und Drogenmissbrauch vorgeworfen
- Die ersten Opfer sagten bereits aus, Borg Høiby durfte währenddessen nicht im Gerichtssaal anwesend sein.