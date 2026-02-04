«Noch nie so einen Blackout erlebt»

Die Frau schildert, sie habe noch nie zuvor einen derart vollständigen Blackout erlebt wie in jener Nacht. Es überrasche sie, dass sie in den von ihr gesehenen Videos offenbar nicht bei Bewusstsein sei. Möglicherweise habe sie etwas zu sich genommen, das sie selbst nicht eingenommen habe, zitiert die Zeitung «VG» ihre Aussage. Auf die Frage des Staatsanwalts, ob sie davon ausgehe, dass ihr Drogen verabreicht worden seien, antwortete die Frau: «Ja, hundertprozentig.»

Vor dem gezeigten Video- und Fotomaterial auf dem Polizeirevier hätte die Frau nichts davon gewusst, dass es zu Übergriffen von Marius gekommen sein könnte. «Ich konnte nicht glauben, dass Marius mir so etwas angetan hatte. Es war ein echter Verrat und ein Schock», wird sie zitiert.