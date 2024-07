Königin Camilla mit Ex-Mann Andrew in Ascot

Zu dem traditionsreichen Pferderennen «King George VI and Queen Elizabeth Stakes» in Ascot kam Königin Camilla ohne ihren Gatten Charles. Dort begrüsste sie ihr Ex-Mann Andrew Parker Bowles mit liebevollen Küsschen.

1/5 Königin Camilla mit ihrem Ex-Mann Andrew Parker Bowles in Ascot.

SpotOn Die People-Agentur

Die «King George VI and Queen Elizabeth Stakes» auf der edlen Pferderennbahn Ascot in der Nähe der königlichen Residenz Schloss Windsor zählen zu den exklusivsten Sportevents Grossbritanniens. Zu ihren Lebzeiten war das Pferderennen ein fester Bestandteil im Terminkalender von Königin Elisabeth II. (1926-2022), auch König Charles (75) und Königin Camilla (77) waren in den letzten Jahren regelmässig bei der Veranstaltung zugegen.

Begrüssungs-Kuss von Ex-Mann Andrew

In diesem Jahr musste Camilla das renommierte Rennen ausnahmsweise ohne ihren Gatten besuchen. Bilder des Events beweisen allerdings, dass sie sich dort trotzdem in liebevoller Gesellschaft wiederfand und sichtlich wohlfühlte.

Bevor der Startschuss fiel, wurde sie von ihrem Ex-Mann Andrew Parker Bowles (84) aufs Herzlichste mit Wangenküsschen begrüsst. Offensichtlich fiel diese Begrüssung derartig zärtlich aus, dass sich die Umstehenden laut britischen Medienberichten ein amüsiertes Grinsen nicht verkneifen konnten.

Camilla kam die Aufgabe zu, am Ende des Rennens den begehrten Siegerpokal zu überreichen. Die Trophäe ging in diesem Jahr an den französischen Jockey Christophe Soumillon (43), der mit seinem Pferd Goliath den ersten Platz belegte. Die Übergabe gestaltete sich zunächst ein wenig schwierig, da die in ein elegantes blau-weisses Blumenkleid gewandete Königin den schweren Pokal nicht alleine tragen konnte. Doch auch hier durfte sie sich auf die freundliche Unterstützung eines jungen Adeligen verlassen, der ihr bei der Erfüllung ihrer royalen Pflichten beistand.