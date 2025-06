Prinzessin Stéphanie hat verkündet, in den Ruhestand zu gehen. Doch was bedeutet das für einen Royal genau? Womit vertreibt sie sich nun den liebe langen Tag die Zeit? Und wie finanziert sie sich ihr Leben?

1/5 Prinzessin Stéphanie von Monaco hat ein bewegtes Leben hinter sich. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Prinzessin Stéphanie von Monaco kündigt royalen Ruhestand an

Engagement für Wohltätigkeitsorganisation und Familie als Schwerpunkte im Ruhestand

Jährliche Rente von 800'000 Franken aus dem Fürstenhaus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Prinzessin Stéphanie von Monaco (60) hat angekündigt, in den royalen Ruhestand zu gehen. Im Interview mit dem französischen Magazin «Point De Vue» erklärt sie, «genug gegeben und vor allem alles gesagt zu haben». Sie ist der Meinung, «es verdient» zu haben, nun in Rente zu gehen.

«Von nun an strebe ich nach mehr», sagt die jüngere Schwester von Fürst Albert von Monaco (67). Was genau das bedeutet, wird im Interview nicht klar. Aber wie könnte der neue Rentner-Alltag der Prinzessin aussehen? Und vor allem: Wie finanziert sie sich diesen?

Wohltätigkeitsarbeit ist ihre Leidenschaft

Seit 2004 engagiert sich Prinzessin Stéphanie leidenschaftlich für die von ihr gegründete Wohltätigkeitsorganisation «Fight Aids Monaco», die sich um HIV-erkrankte Personen kümmert. Dort wird sie sich wohl auch weiterhin viel einbringen und den Verein unterstützen.

Manche Fans hoffen möglicherweise sogar auf ein Comeback von Stéphanie, der Sängerin. In jungen Jahren war die royale Monegassin als Sängerin semi-erfolgreich, nahm allerdings sogar mit Michael Jackson 1991 den Song «In the Closet» auf.

Genauso gut kann es sein, dass sich die Tochter von Fürst Rainier III. (1923–2005) und Fürstin Gracia Patricia (1929–1982) wieder mehr der Modewelt widmen wird. Sie selbst war früher als Model und auch Modedesignerin tätig, stand für das Fashionlabel ihrer Tochter Pauline Ducruet (30) auch schon wieder vor der Kamera.

Ihre Familie hat oberste Priorität

Ansonsten wird ihr Fokus aber wohl auf ihrer Familie und vor allem ihrer Rolle als Grossmutter liegen. Denn ihre Kinder Louis Ducruet (32), Pauline Ducruet und Camille Gottlieb (26) sollen ihr Ein und Alles sein. Um ihre Enkelkinder soll sie sich liebevoll kümmern und erklärt: «Ich lebe jeden Moment mit ihnen in vollen Zügen.»

Geldsorgen sollten kein Thema sein

Doch womit finanziert sich Prinzessin Stéphanie von Monaco ihren Ruhestand? Der ehemalige Buchalter des monegassischen Fürstenhauses, Claude Palmero, verriet in einem medienwirksamen Enthüllungsbericht gegenüber «Le Monde», dass Stéphanie jährlich eine Rente aus dem Fürstenhaus in Höhe von 800'000 Franken erhalte. Ausserdem ist sie Mitbesitzerin mehrerer Cafés und Geschäfte der Kette «Replay» in Monaco und Barcelona. Offiziell ist nicht bekannt, wie viel Geld Prinzessin Stéphanie von Monaco hat, es wird jedoch etwa von «The Sun» auf rund 100 Millionen Franken geschätzt. Ein hübsches Sümmchen, um sich mit 60 Jahren zufrieden in den Ruhestand zurückzuziehen.