1/5 Charlotte Casiraghi liebt Bücher. Im Interview mit dem Modelabel «Chanel» verrät sie nun, dass sie vor allem das Lesen am Meer als meditativ empfindet.

Silja Anders Redaktorin People

Im Sommer gemütlich am Strand, am Pool oder im Garten liegen und ein spannendes Buch lesen, das einen die Welt um uns herum vergessen lässt – damit vertreiben sich viele Leseratten im Sommer gerne die Zeit.

So offensichtlich auch Charlotte Casiraghi (38), die Nichte von Fürst Albert von Monaco (66). Im Interview mit dem Modelabel Chanel verriet die Tochter von Caroline von Hannover (67) nun ihre vier Buchtipps für den Sommer und entpuppt sich damit als echte royale Leseratte. Ein gutes Buch am Meer zu lesen – das ist für Charlotte Casiraghi eine der grössten Freuden im Leben und hat beinahe etwas Meditatives für sie. Ausserdem verrät sie, dass sie im Lesestoff gerne Abwechslung hat, sich nicht auf ein Genre festlegt.

Faible für Schriftstellerinnen

Ihre Leidenschaft für Literatur hat sich wohl auch in ihr Liebesleben übertragen, denn nach dem Ehe-Aus mit Dimitri Rassam (42) soll Casiraghi mit dem französischen Beststeller-Autoren Nicolas Mathieu (46) angebandelt haben. Von ihm findet sich zwar kein Buch auch Charlotte Caisraghis sommerlicher Leseliste, dafür scheint die 38-Jährige begeistert von Autorinnen zu sein – denn ihre Buchtipps stammen ausschliesslich aus weiblicher Feder.

«Dorothy Parker: The Collected Dorothy Parker» von Dorothy Parker (1893-1967)

Ein Buch, in dem die Autorin Dorothy Parker gesellschaftliche Sitten und Normen ihrer Zeit untersucht. Und das mit Witz und Scharfsinn. Charlotte Casiraghi zeigt sich begeistert und sagt im Interview mit «Chanel»: «Dieses Buch ist so aktuell, auch wenn es im New York der 1950er-Jahre spielt. [...] Dorothy Parker stellt viele Fragen zur Rolle der Frau.» Das sei die Macht der Literatur, sagt Charlotte Casiraghi. «Ein Buch kann aktuell bleiben, selbst wenn es in einer völlig anderen Zeit geschrieben wurde.»

«Das Sommerbuch» von Tove Jansson (1914-2001)

Im Jahr 2001 starb die finnlandschwedische Autorin Tove Jansson. Zu Lebzeiten im Jahr 1972 schrieb sie unter anderem «Das Sommerbuch», welches sich um drei Personen auf einer kleinen Insel im finnischen Meerbusen dreht. Hauptaugenmerk wird dabei auf Sophia und ihre Grossmutter gelegt und die Freundschaft, die die beiden Frauen aus unterschiedlichen Generationen verbindet. Das Fazit von Charlotte Casiraghi lautet: «Ein kurzes Buch, ein süsses kleines Juwel.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«So reich wie der König» von Abigail Assor (33)

Die sechzehnjährige Französin Sarah lebt in Casablanca in bitterer Armut. Sie hat ihr Auge auf Driss geworfen, den Sohn einer der wohlhabendsten muslimischen Familien der Stadt. Sarahs Ziel ist es, den jungen Driss zu verführen und zu heiraten, um das Leben in den Armenbaracken hinter sich zu lassen. Ihr Weg zum Erreichen ihres Ziels führt sie von den schlimmsten Ecken Casablancas in die Villenviertel der Stadt zu den reichen Jugendlichen, die sich ihre Zeit jointrauchend am Pool und in den Clubs Casablancas vertreiben. Eine Welt, zu der Sarah gehören möchte – koste es, was es wolle. «Ein meisterhafter erster Roman», findet Charlotte Casiraghi, «sehr sinnlich und sehr poetisch.»

Werbung

«Die Sache mit Rachel» von Caroline O'Donoghue

Ein Buch über ein Mädchen und einen Jungen und ihre platonische Liebe. Rachel trifft James, als sie ihrem Nebenjob in einem Buchladen nachgeht. Es entwickelt sich sofort eine innige Freundschaft zwischen den beiden, die allerdings auch ihre Hürden mit sich bringt. «Ich möchte nicht zu viel verraten», sagt Charlotte Casiraghi, «aber was mich beeindruckt, ist die Art und Weise, wie Caroline O'Donoghue die Geschichte einer unzertrennlichen Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Mädchen erzählt, die beide an der Schwelle zum Erwachsenwerden stehen.» Solche Bücher würden sie stets faszinieren, gibt Charlotte Casiraghi zu.