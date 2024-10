Christian, Kronprinz von Dänemark, wird 19 und feiert seinen Geburtstag in Ostafrika. Der Sohn von König Frederik X. und Mary von Dänemark engagiert sich dort in der Landwirtschaft und geniesst die wärmeren Gefilde.

Kurz zusammengefasst Kronprinz Christian feiert seinen 19. Geburtstag in Ostafrika

Er engagiert sich in der Landwirtschaft und für Naturschutz

Christian ist seit Anfang September in Afrika

Er wird im Dezember nach Dänemark zurückkehren

Traditionell verbringen Thronfolger längere Zeit im Ausland

Christian, Kronprinz zu Dänemark, wird am 15. Oktober 19 Jahre alt. Seinen Geburtstag feiert der Sohn von König Frederik X. (56) und Mary von Dänemark (52) allerdings nicht in seiner Heimat. Auf Instagram zeigt seine royale Familie, was für eine besondere Umgebung er sich dafür ausgesucht hat.

In dem Geburtstagspost heisst es: «Heute wird Seine Königliche Hoheit der Kronprinz 19 Jahre alt. Der Kronprinz befindet sich derzeit in Ostafrika und feiert den Tag daher in wärmeren Gefilden.» Dazu postete der Palast ein Bild des Geburtstagskinds. Darauf zu sehen ist Christian vor einer Flusslandschaft im Sonnenuntergang. Der Kronprinz, der in die Kamera lächelt, trägt ein legeres helles Hemd. Auffällig ist auch die neue Frisur des 19-Jährigen, der seine Haare nun an den Seiten kurzgeschorenen trägt.

Kronprinz Christian ist noch bis Dezember in Ostafrika

Dänemarks Kronprinz befindet sich für mehrere Monate in Afrika. Bereits seit Anfang September soll er dort sein und sich unter anderem in der Landwirtschaft engagieren. In einer Mitteilung des Palastes hiess es Ende August: «Der Kronprinz wird an der täglichen Arbeit auf zwei Farmen beteiligt sein, die praktische und administrative Aufgaben umfassen und dem Kronprinzen einen Einblick in den Naturschutz vor Ort geben.» Im Dezember soll er wieder nach Dänemark zurückkehren.

Weiter erklärte der Palast, dass es eine lange Tradition der königlichen Familie sei, dass die Thronfolger in ihrer Jugend längere Zeit im Ausland verbringen, «um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln und die Welt kennenzulernen».

Kronprinz Christian ist das älteste von vier Kindern des dänischen Königspaares und wurde durch die Abdankung seiner Grossmutter Margrethe II. (84) und die Thronbesteigung seines Vaters im Januar 2024 zum Thronfolger. Im Juni 2024 machte er seinen Schulabschluss an einem öffentlichen Gymnasium in der Stadt Ordrup.