Royal log bei Drogenkonsum – Präsident soll Akte offenlegen Schiebt Donald Trump jetzt Prinz Harry ab?

Seit Donald Trump in den USA wieder das Zepter übernommen hat, weht ein anderer Wind – vor allem in Bezug auf Immigranten wählt er harsche Worte. Das könnte jetzt auch Prinz Harry zu spüren bekommen, der in Kalifornien lebt – und zu seinem Drogenkonsum gelogen hat.

Publiziert: vor 13 Minuten | Aktualisiert: vor 6 Minuten