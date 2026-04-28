Wie schlägt sich Charles vor dem US-Kongress?

Heute Abend blickt die Welt wieder nach Washington. Gegen 21 Uhr Schweizer Zeit wird König Charles für eine historische Rede vor den US-Kongress treten.

Charles ist erst der zweite britische Monarch überhaupt, der vor beiden Kammern des Kongresses spricht. Vor ihm hatte zuletzt seine Mutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) diese Ehre – sie hielt ihre Rede 1991 im Kapitol.

Inhaltlich dürfte der König den nahenden 250. Geburtstag der USA in den Mittelpunkt rücken und die enge Partnerschaft beider Länder aus den vergangenen Jahrzehnten betonen.

Offen ist, ob der König auch auf die jüngsten Spannungen Bezug nimmt. Diese hatten sich vor allem am Iran-Krieg entzündet, in dem Donald Trump (79) der britischen Regierung unter Premier Keir Starmer (63) mangelnde Unterstützung vorwarf. Auch Trumps mehrfach geäusserter Wunsch, Kanada zum 51. Bundesstaat zu machen, belastet das Verhältnis – Charles ist auch Staatsoberhaupt Kanadas.

Im Blick-Ticker kannst du die Rede live mitverfolgen.