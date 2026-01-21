Prinzessin Désirée von Schweden ist am 21. Januar 2026 im Alter von 87 Jahren in Koberg, Västergötland, verstorben. König Carl Gustaf trauert um seine ältere Schwester und spricht der Familie sein Beileid aus.

Darum gehts Prinzessin Désirée, Schwester von König Carl Gustaf, starb 21. Januar 2026

König Carl Gustaf erinnert an «warme Familienerinnerungen» in Västergötland

Désirée hinterlässt drei Kinder, lebte zurückgezogen auf Schloss Koberg Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Schweden trauert: Prinzessin Désirée, die ältere Schwester von König Carl Gustaf von Schweden (79), ist tot. Wie der Palast am Mittwoch, 21. Januar 2026, auf Instagram bekanntgab, verstarb sie im Alter von 87 Jahren friedlich in ihrem Zuhause in Koberg, Västergötland, im Kreise ihrer Familie. Die Prinzessin war die Witwe von Baron Niclas Silfverschiöld (1934–2017) und lebte auf Schloss Koberg. Sie hinterlässt drei Kinder und ihre Familien.

König Carl Gustaf zeigte sich tief betroffen vom Verlust seiner Schwester. In einer emotionalen Stellungnahme sagte er: «Mit grosser Trauer habe ich die Nachricht vom Tod meiner Schwester, Prinzessin Désirée, aufgenommen.» Der Monarch erinnerte sich an viele «warme Familienerinnerungen» im Haus der Familie Silfverschiöld in Västergötland, einem Ort, der seiner Schwester besonders am Herzen lag. Er fuhr fort: «Meine Familie und ich sprechen heute den Kindern von Prinzessin Désirée und ihren Familien unser Beileid aus.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zu dem Instagram-Post, in dem das Königshaus die traurige Nachricht bekannt gab, wurde ein Schwarz-Weiss-Foto der Royal gestellt.