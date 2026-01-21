Darum gehts
- Prinzessin Désirée, Schwester von König Carl Gustaf, starb 21. Januar 2026
- König Carl Gustaf erinnert an «warme Familienerinnerungen» in Västergötland
- Désirée hinterlässt drei Kinder, lebte zurückgezogen auf Schloss Koberg
Schweden trauert: Prinzessin Désirée, die ältere Schwester von König Carl Gustaf von Schweden (79), ist tot. Wie der Palast am Mittwoch, 21. Januar 2026, auf Instagram bekanntgab, verstarb sie im Alter von 87 Jahren friedlich in ihrem Zuhause in Koberg, Västergötland, im Kreise ihrer Familie. Die Prinzessin war die Witwe von Baron Niclas Silfverschiöld (1934–2017) und lebte auf Schloss Koberg. Sie hinterlässt drei Kinder und ihre Familien.
König Carl Gustaf zeigte sich tief betroffen vom Verlust seiner Schwester. In einer emotionalen Stellungnahme sagte er: «Mit grosser Trauer habe ich die Nachricht vom Tod meiner Schwester, Prinzessin Désirée, aufgenommen.» Der Monarch erinnerte sich an viele «warme Familienerinnerungen» im Haus der Familie Silfverschiöld in Västergötland, einem Ort, der seiner Schwester besonders am Herzen lag. Er fuhr fort: «Meine Familie und ich sprechen heute den Kindern von Prinzessin Désirée und ihren Familien unser Beileid aus.»
Zu dem Instagram-Post, in dem das Königshaus die traurige Nachricht bekannt gab, wurde ein Schwarz-Weiss-Foto der Royal gestellt.