Der 2. März ist sein Tag: Der Schwede wird zehn Jahre alt. In den letzten Jahren sorgte Prinz Oscar mit seinem grimmigen Gesichtsausdruck stets für ein Schmunzeln. Doch inzwischen ist er ein echter Sonnenschein. Die GlücksPost blick auf die vergangenen Jahre zurück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Oscar von Schweden zeigt seit 2016 facettenreiches Leben in Bildern

2025 kocht Oscar Köttbullar im Stockholmer Schloss als Nachwuchs-Küchenchef

Oscar, dritter Thronfolger, geboren 2016, begeistert seitdem mit vielseitigen Aktivitäten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sarina Bosshard, GlücksPost

2016

Ein stolzes Mami: Knapp einen Monat nach seiner Geburt veröffentlicht der Palast das erste Bild von Oscar mit Kronprinzessin Victoria. Friedlich kuschelt er sich an seine Mutter. Es ist ihr zweites Kind, vier Jahre nach Estelle.

2017

An seinem ersten Geburtstag gibt sich der kleine Schwede ganz schön skeptisch. Schmeckt ihm der Rahm auf der Torte nicht, oder ist das Stück zu klein für ihn? Es bleibt wohl sein Geheimnis.

2018

Mit seiner Schwester Estelle kann der Dritte in der schwedischen Thronfolge herzlich lachen. Die beiden pflegen ein liebevolles Verhältnis zueinander. Zu zweit brauchen sie nicht viel, um Spass zu haben.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

2019

Bei der Biathlon-WM im schwedischen Östersund mit seinen Eltern, Prinz Daniel und Prinzessin Victoria, und seiner Schwester macht Oscar seinem Spitznamen Grummelprinz alle Ehre. Auf das Familienfoto scheint er nur wenig Lust zu haben.

2020

Schon in frühen Jahren macht sich der Schwede gut bei Terminen. Anlässlich des Weltbienentags versucht er sich auf Schloss Haga als Imker und hat Spass in seinem Anzug. Seine Eltern gaben ihm ihre Liebe zur Natur weiter.

2021

In Rio hat Prinz Oscar seinen tierischen besten Freund gefunden. Der Cavapoo ist aus der Familie nicht mehr wegzudenken. Mit dem kleinen Hund hat er nicht nur einen Spielkameraden, sondern auch jemanden zum Kuscheln.

2022

Im Winter geht der Mini-Royal total auf. Da kommt auch sein Strahlen trotz der Kälte hervor. Er tollt gerne wild im Schnee herum oder geht mit seiner Familie in den Bergen Skifahren oder Langlaufen.

2023

Der erste Schultag ist etwas ganz Besonderes. Da kann man schon mal etwas nervös werden. Und so bekommt der Prinz Unterstützung von seiner älteren Schwester, als für ihn der Übertritt in die erste Klasse ansteht.

2024

Oscar kommt ganz nach seinem Vater: Genau wie Daniel liebt er die Bewegung. So zeigt er bei einer Sportveranstaltung für Kinder, die von seinen Eltern initiiert wurde, vollen Einsatz beim Tischtennisspielen.

2025

Früh übt sich: Der kleine Prinz beweist im Stockholmer Schloss sein Können als Küchenchef. Mit Freude bereitet er auf dem Herd Köttbullar, die berühmten schwedischen Fleischbällchen, zu.