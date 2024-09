Königin Silvia von Schweden trauert um ihre Schwägerin Charlotte Sommerlath. Wegen des Trauerfalls wird sie nicht an einem geplanten Event teilnehmen und stattdessen an der Beerdigung teilnehmen.

Königin Silvia beklagt Todesfall in ihrer engsten Familie

Königin Silvia beklagt Todesfall in ihrer engsten Familie

Kurz zusammengefasst Königin Silvia trauert um ihre Schwägerin Charlotte Sommerlath

Silvia sagte ihre Teilnahme an einem Event in Stockholm ab

Ralf Sommerlath (95) ist der einzige noch lebende Bruder der Königin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Die schwedische Königin Silvia (80) hat einen Todesfall in ihrem engsten Familienumfeld zu beklagen.

Wie der Königshof mitgeteilt hat, verstarb ihre Schwägerin Charlotte Sommerlath, die Ehefrau ihres Bruders Ralf Sommerlath (95). Ein genaues Todesdatum oder eine Ursache werden nicht genannt.

Königin Silvia nimmt an privatem Begräbnis teil

Aufgrund des Trauerfalls muss die 80-jährige Monarchin auch ihre Teilnahme an einem für Freitag, den 20. September, geplanten Event absagen. Gemeinsam mit der norwegischen Königin Sonja (87) sollte Silvia in Stockholm eine Ausstellung eröffnen. Den Termin wird Königin Sonja nun alleine wahrnehmen.

Die schwedische Königin Silvia hat einen Todesfall in ihrem engsten Familienkreis zu beklagen. Foto: IMAGO/photothek.de 1/5

«Der Grund, warum die Königin leider nicht dabei sein kann, ist, dass die Schwägerin der Königin, die Frau ihres Bruders Ralf Sommerlath, verstorben ist. Am Freitag findet ein privates Begräbnis statt», erklärte Margareta Thorgren, die Informationschefin des schwedischen Hofes, gegenüber «Svensk Damtidning».

Königin Silvia befindet sich derzeit in Deutschland. In Berlin eröffnete sie ein neues Kinderhaus der von ihr gegründeten World Childhood Foundation. Am morgigen Donnerstag soll sie dann aus der Bundeshauptstadt zu ihrem deutschen Bruder reisen, «um ihm bei der Beerdigung zur Seite zu stehen».

Ralf Sommerlath ist der älteste Bruder der schwedischen Königin und der einzige noch lebende. Jörg Sommerlath starb im Jahr 2020, Walther Sommerlath bereits im Jahr 2006. Königin Silvia wurde als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg geboren.