Auch eine Prinzessin darf an ihrem Geburtstag mal entspannen. Und damit das besonders gut gelingt, hat Prinz Haakon von Norwegen jedes Jahr für seine Ehefrau Prinzessin Mette-Marit eine süsse Verführung im Bett parat.

1/5 Am 19. August feierte Prinzessin Mette-Marit von Norwegen ihren 51. Geburtstag.

Silja Anders Redaktorin People

Am 19. August feierte Prinzessin Mette-Marit von Norwegen ihren 51. Geburtstag. Inmitten des Skandals rund um ihren ältesten Sohn Marius Borg Høiby (27), der aus einer Beziehung vor ihrer Ehe mit dem norwegischen Kronprinzen stammt, dürfte ihr jedoch nicht unbedingt nach einer Party zumute gewesen sein.

Vom Palast gab es anlässlich des Ehrentages der Prinzessin ein neues Foto auf Instagram, geschossen vom königlichen Hoffotografen Dusan Reljin. Auf diesem strahlt Prinzessin Mette-Marit fröhlich in die Kamera. Gekleidet ist sie in ein weisses Strickoberteil, ihre Haare trägt sie offen, sie fallen ihr in sanften Wellen über die Schultern.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sohn Marius Borg Høiby macht Probleme

Wie die norwegische Ausgabe von «Se of Hør» berichtet, wurden die Bilder, von denen man mehr auf der Homepage des Palastes findet, bereits im vergangenen Jahr aufgenommen. Von Sorgen um ihren Sohn noch keine Spur. Diese dürften den Geburtstag von Prinzessin Mette-Marit in diesem Jahr dunkel überschattet haben, denn keine Mutter möchte wohl erfahren, dass ihr Sohn wegen körperlicher Gewalt festgenommen wurde.

Brownies im Bett für die Prinzessin

Inmitten dieser belastenden Zeit dürfte es sich Prinzessin Mette-Marits Ehemann, Kronprinz Haakon von Norwegen (51) zur Aufgabe gemacht haben, seine Frau besonders fest aufzumuntern. Und das auf besondere Weise, wie die norwegische Royal-Expertin Caroline Vagle zu «Se og Hør» sagt: «Ich nehme an, dass ihr Ehemann dafür gesorgt hat, dass Brownies gebacken und auf dem Bett serviert werden, wie er es normalerweise tut.» Prinz Haakon verwöhnt seine Ehefrau zu deren Geburtstag also anscheinend jedes Jahr königlich mit dieser süssen Verführung im Bett.

Dieses Jahr, so vermutet die Royal-Expertin, dürfte der Geburtstag der Prinzessin jedoch von der aktuell belastenden Situation geprägt gewesen sein. Hoffentlich konnten die Brownies ihres Ehemannes die Prinzessin ein bisschen aufheitern. Denn wie heisst es so schön: Schokolade macht glücklich.