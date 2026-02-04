Borg Høiby wirkt gereizt

Der Staatsanwalt hakt wiederholt bei seinen Erinnerungen nach und will verstehen, weshalb diese teils klar, teils verschwommen seien. Marius wird aufgefordert, die Fotos und Videoaufnahmen einzuordnen, die der Polizei von der «Skaugum-Frau» vorliegen. Unter anderem soll er erklären, ob er darauf erkenne, dass sich die Frau bewegt. Dies habe er vereint, aber betont, er sei überzeugt, dass sie bei Bewusstsein gewesen sei, da er eigenen Angaben zufolge «keinen Sex mit schlafenden Frauen» habe.

Die wiederholten Nachfragen scheinen ihn zunehmend zu verärgern. Wörtlich habe der Angeklagte gesagt: «Das habe ich doch schon eine Million Mal erklärt.»