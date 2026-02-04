Marius Borg Høiby nimmt sein Mami in Schutz
Dann verteidigt er seine Mutter, die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit. Während der Ermittlungen war nach der Durchsuchung seines früheren Wohnhauses die SIM-Karte eines Mobiltelefons verschwunden. Marius hatte stets bestritten, sie an sich genommen zu haben. Da Mette-Marit bereits vorab über die Festnahme ihres Sohnes informiert worden war, kamen Spekulationen auf, sie könne die SIM-Karte entfernt haben. Dazu erklärte Borg Høiby, er habe zu Hause ein altes, lange ungenutztes Handy mit beschädigtem Display gefunden und dieses abgegeben. Die Behauptung, seine Mutter habe das Telefon an sich genommen, wies er zurück.
Erstes Mal Kokain konsumiert
Jetzt berichtet er von seiner ersten Begegnung mit dem mutmasslichen Opfer, die als «Skaugum-Frau» bezeichnet wird. Ihm wird vorgeworfen, sie in der Nacht vom 20. Dezember 2018 während einer Feier auf Schloss Skaugum vergewaltigt zu haben. Am Dienstagmorgen sagte die Frau vor Gericht aus. Nach eigenen Angaben habe der Prinz an diesem Abend erstmals Kokain konsumiert.
Absolute Stille im Raum
Während Høiby im Zeugenstand seine Aussage macht, sei sein Blick stets auf die drei Richter gerichtet. Hinter ihm sässen Dutzende Journalisten. Abgesehen von seiner Stimme und dem unaufhörlichen Tippen der Journalisten herrsche im Raum absolute Stille.
«Sex, Alkohol und so weiter»
Marius Borg Høiby führt aus: «Seit ich drei Jahre alt bin, wurde ich von der Presse verfolgt. Sehr wenige hier können sich mein Leben vorstellen. Ich war in Norwegen nur als der Sohn von Mama bekannt und hatte ein grosses Bestätigungsbedürfnis. Das hat sich in Sex, Alkohol und so weiter geäussert.»
Stimme ist brüchig
Mit hörbar brüchiger Stimme soll der Prinz laut «VG» gesagt haben: «Ich finde es unglaublich schwierig, vor so vielen Menschen zu sprechen.»
Jetzt ist Borg Høiby dran – und er weint
Der Prozess geht weiter. Und nun ist der Angeklagte dran. Seine Stimme bricht immer wieder – er weint. Er sagt: «Ich finde es unglaublich schwierig, vor so vielen Menschen zu sprechen». Und weiter: «Ich hatte ein unglaubliches Bedürfnis nach Anerkennung».
Mittagspause gestartet
Der Prozesstag 2 geht in die Mittagspause. Die Befragung der «Skaugum-Frau» ist abgeschlossen. In etwa einer Stunde gehts weiter. Dann soll sich Marius Borg Høiby endlich selbst erklären.
Sex-Aussage bei der Polizei
Ein Verteidiger des Prinzen konfrontiert die «Skaugum-Frau» mit früheren Angaben aus ihrer polizeilichen Vernehmung. Im Jahr 2025 sei sie gefragt worden, ob es zwischen ihr und Marius jemals einvernehmlichen Sex gegeben habe. Zu dieser Frage habe sie sich zu jenem Zeitpunkt nicht äussern wollen. Auf Nachfrage des Verteidigers erklärt die Frau, sie habe es für unangemessen gehalten, dass die Polizei ihr Sexualleben thematisiere. Zugleich betont sie, den Ernst der Situation damals nicht erkannt zu haben. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass es sich um eine mögliche Vergewaltigung gehandelt haben könnte.
Skandal-Prinz mit im Saal
Marius Borg Høiby verfolgt die Aussagen seines mutmasslichen Opfers aus nächster Nähe. Am Vortag hatte er sich noch entschieden, den Saal während ihrer Aussage zu verlassen und aus einem Nebenraum zuzuhören. Am heutigen Verhandlungstag blieb er hingegen im Saal 250. Laut einer «Bild»-Reporterin wirkt der Prinz am zweiten Prozesstag oft desinteressiert, fast schon arrogant.
Frau erfuhr erst auf Revier von mutmasslichem Übergriff.
Während der Verhandlung werden der «Skaugum-Frau» vier Videoaufnahmen ihrer damaligen polizeilichen Vernehmung vorgespielt. Erst in diesem Rahmen habe sie von dem mutmasslichen Übergriff erfahren, der sich im Dezember 2018 ereignet haben soll. Die Aufnahmen zeigen, wie sie während des Verhörs emotional zusammenbricht und in Tränen ausbricht, als ihr bewusst wird, was auf den Fotos und Videoaufnahmen zu sehen ist.