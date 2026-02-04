Sex-Aussage bei der Polizei

Ein Verteidiger des Prinzen konfrontiert die «Skaugum-Frau» mit früheren Angaben aus ihrer polizeilichen Vernehmung. Im Jahr 2025 sei sie gefragt worden, ob es zwischen ihr und Marius jemals einvernehmlichen Sex gegeben habe. Zu dieser Frage habe sie sich zu jenem Zeitpunkt nicht äussern wollen. Auf Nachfrage des Verteidigers erklärt die Frau, sie habe es für unangemessen gehalten, dass die Polizei ihr Sexualleben thematisiere. Zugleich betont sie, den Ernst der Situation damals nicht erkannt zu haben. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass es sich um eine mögliche Vergewaltigung gehandelt haben könnte.